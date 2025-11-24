Eurovision 2026: Η κρίσιμη απόφαση της Ισπανίας – Θα συμμετέχει ή όχι στη διοργάνωση;

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ώρα για την ομαλή διεξαγωγή της Eurovision 2026. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, η Ισπανία -μία από τις Big 5 και τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του θεσμού- θα ανακοινώσει αν θα συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, η κοινή επιτροπή του Κογκρέσου και της Γερουσίας -που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του ισπανικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα- θα κληθεί να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Το ζήτημα της συμμετοχής στη Eurovision 2026 έχει προστεθεί επίσημα στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχουν εξελίξεις.

Η Ισπανία, εδώ και πολλούς μήνες, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θα μποϊκοτάρει τον φετινό διαγωνισμό, αν συμμετάσχει το Ισραήλ σε αυτόν. Ο επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ισπανίας, σε δηλώσεις του για την Eurovision, είχε δηλώσει ότι είναι «αδύνατο να κάνουμε τα στραβά μάτια» απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

«Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ», έχει τονίσει ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Έρνεστ Ουρτασούν. «Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνή φόρουμ σαν να μην συμβαίνει τίποτα», δήλωσε ο υπουργός σε παρέμβασή του στην εκπομπή «La hora de La 1» της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Παρόλο που ο Ουρτασούν τόνισε ότι η απόφαση για τη συμμετοχή της Ισπανίας στη Eurovision ανήκει στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, υποστήριξε πως εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει, «θα πρέπει να ληφθούν μέτρα».

Υπενθυμίζεται πως ανάλογες αποφάσεις για αποχή από τον διαγωνισμό έχουν ήδη λάβει η Σλοβενία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία.

