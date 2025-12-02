Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός

Η δίκη του γιου του 75χρονου σε δεύτερο βαθμό αναβλήθηκε αορίστως μετά τη δήλωση του συνεργού ότι τέλεσε τον φόνο μόνος του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ανατρεπτική εξέλιξη για την υπόθεση της δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καριώτη τον Ιούνιο του 2022, για την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα ο γιος του Ευάγγελος Κουλιανός, επεφύλασσε η δίκη του φερόμενου ως συνεργού του, ο οποίος δικαζόταν για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος άστεγου.

Ο 41χρονος εμφανιζόμενος στο δικαστήριο χθες Δευτέρα, προχώρησε σε αυθόρμητη δήλωση ότι τέλεσε μόνος του τον φόνο του Καριώτη και όχι από κοινού με τον γιο του θύματος, Ευάγγελο Κουλιανό, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αναβολή αορίστως της εκδίκασης της έφεσης του Ευάγγελου Κουλιανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, που είχε προσδιοριστεί για τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, για σημαντικά αίτια που σχετίζονται με τα νεότερα στοιχεία και την ανάγκη προετοιμασίας. Η αναβολή είχε προεξοφληθεί ως πιθανή ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, ακριβώς λόγω της παράλληλης εξέλιξης της δικογραφίας όπου κεντρικό πρόσωπο είναι ο 41χρονος.

Το σκηνικό του χώρου που δεν έπεισε για ληστεία

Το σκηνικό του εγκλήματος είχε σκηνοθετηθεί ως ληστεία με τον 75χρονο να κείτεται στο πάτωμα με τα χέρια χαλαρά δεμένα πισθάγκωνα με κορδόνι αρβύλας και έναν χαλαρό βρόχο σχοινιού στον λαιμό. Κάτω από το κεφάλι του είχε τοποθετηθεί επιμελώς πετσέτα με αίμα.

Στο δωμάτιο υπήρχαν δύο σκεπασμένα ποτήρια, αποτσίγαρα συγκεκριμένων μαρκών, πουκάμισο με αίμα σφηνωμένο στον καταψύκτη και πρόχειρος φραγμός της πόρτας με κοντάρι.

Η κρίσιμη μαρτυρία της 47χρονης και η εργαστηριακή σφραγίδα του DNA

Το Δεκέμβριο του 2024 εμφανίστηκε 47χρονη μάρτυρας που κατέθεσε πως ο 41χρονος της εξομολογήθηκε τη συμμετοχή του. Ακολούθησε λήψη και σύγκριση γενετικού υλικού που οδήγησε στην ταυτοποίηση μιγμάτων DNA του 41χρονου στον αυτοσχέδιο βρόχο του λαιμού και στην αιματοβαμμένη πετσέτα κάτω από το κεφάλι του θύματος, οριοθετώντας την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος. Η μάρτυρας προσδιόρισε οικονομικό κίνητρο 30.000 ευρώ, ενώ σε μεταγενέστερη εξέταση ο 41χρονος αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό 34.000 ευρώ.

Οι αντιφάσεις του γιου, η ανάλυση βίντεο και σύγκριση των τηλεφωνικών επικοινωνιών του το επίμαχο διάστημα, τον τοποθέτησαν στον τόπο του εγκλήματος, ενώ ο 41χρονος αρχικά αμφισβήτησε την ενοχή του, λέγοντας πως ώς βοήθησε στη σκηνοθεσία, θέση που αξιολογήθηκε ως προσαρμογή μετά την ταυτοποίηση του DNA του στην πετσέτα και στο σχοινί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία όπως αναφέρει το δημοσίευμα το κίνητρο ήταν οικονομικό ενώ η σκηνοθετημένη ληστεία αποδομήθηκε βάσει των στοιχείων και της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η δήλωση του 41χρονου πλέον θέτει νέα δεδομένα και το Μικτό Ορκωτό Εφετείο καλείται να σταθμίσει παλαιά και νέα στοιχεία για τον Ευάγγελο Κουλιανό, ενώ η κύρια υπόθεση για την άμεση συνέργεια του 41χρονου στον φόνο του Γεωργίου Καριώτη παραμένει σε εκκρεμότητα ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της δίκης, με τον ίδιο προσωρινά κρατούμενο.

Η εικόνα που μέχρι πρόσφατα εμφάνιζε τον γιο ως μοναδικό δράστη και τον 41χρονο ως συνεργό σε σκηνοθεσία ληστείας έχει πλέον επιβαρυνθεί με μια δημόσια δήλωση ανάληψης αποκλειστικής ευθύνης.



Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ ήθελαν να εκτοξεύσουν πυρηνικά στη Σελήνη;

09:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσό αγόρι» ο Μουζακίτης - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ στη Μόσχα

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

08:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Συνεχίζεται ο… κατήφορος για Μπακς - Ήττα σοκ από τους ουραγούς Ουίζαρντς

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Αναγνώστες περιοδικού δώρισαν χιλιάδες πλεκτά ποντίκια σε καταφύγια γατών, καταρρίπτοντας Ρεκόρ Γκίνες

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το τροχαίο στη Λούτσα: Ο 29χρονος δεν εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος

08:34BOMBER

Ο Μαρινάκης, το SAFE και ο... κουβάς

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός, αναβλήθηκε το εφετείο

08:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή η Rolls Royce φοράει… Rolex

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες έως το τέλος του 2025

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Ξεριζώθηκε δέντρο κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπιε μενταγιόν με αυγό Fabergé εμπνευσμένο από ταινία Τζέιμς Μποντ και κατηγορείται για κλοπή

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ στη Βενεζουέλα, καθώς ο Μαδούρο οχυρώνεται και αυξάνονται οι αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ

07:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άγιαξ κλείνει το πέταλο των οργανωμένων στο ντέρμπι με τη Φέγενορντ μετά τη διακοπή στο ματς κόντρα στη Χρόνινγκεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές - Διαθήκες: Ριζικές οι αλλαγές για τα εξ αδιαιρέτου, τα χρέη και τα ποσοστά των παιδιών - Σήμερα η παρουσίαση του νέου κληρονομικού δικαίου

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το τροχαίο στη Λούτσα: Ο 29χρονος δεν εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

07:25ΚΟΣΜΟΣ

O παραμυθένιος στολισμός του Λευκού Οίκου με την «υπογραφή» της Μελάνια Τραμπ – Δείτε εικόνες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και E65

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

09:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός, αναβλήθηκε το εφετείο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαρώνουν» τα αλβανικά ΑΦΜ - Πρωτιά στον κλάδο των αλλοδαπών επιχειρηματιών στην Ελλάδα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ στη Βενεζουέλα, καθώς ο Μαδούρο οχυρώνεται και αυξάνονται οι αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ