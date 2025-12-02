Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός

Μία ανατρεπτική εξέλιξη για την υπόθεση της δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καριώτη τον Ιούνιο του 2022, για την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα ο γιος του Ευάγγελος Κουλιανός, επεφύλασσε η δίκη του φερόμενου ως συνεργού του, ο οποίος δικαζόταν για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος άστεγου.

Ο 41χρονος εμφανιζόμενος στο δικαστήριο χθες Δευτέρα, προχώρησε σε αυθόρμητη δήλωση ότι τέλεσε μόνος του τον φόνο του Καριώτη και όχι από κοινού με τον γιο του θύματος, Ευάγγελο Κουλιανό, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αναβολή αορίστως της εκδίκασης της έφεσης του Ευάγγελου Κουλιανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, που είχε προσδιοριστεί για τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, για σημαντικά αίτια που σχετίζονται με τα νεότερα στοιχεία και την ανάγκη προετοιμασίας. Η αναβολή είχε προεξοφληθεί ως πιθανή ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, ακριβώς λόγω της παράλληλης εξέλιξης της δικογραφίας όπου κεντρικό πρόσωπο είναι ο 41χρονος.

Το σκηνικό του χώρου που δεν έπεισε για ληστεία

Το σκηνικό του εγκλήματος είχε σκηνοθετηθεί ως ληστεία με τον 75χρονο να κείτεται στο πάτωμα με τα χέρια χαλαρά δεμένα πισθάγκωνα με κορδόνι αρβύλας και έναν χαλαρό βρόχο σχοινιού στον λαιμό. Κάτω από το κεφάλι του είχε τοποθετηθεί επιμελώς πετσέτα με αίμα.

Στο δωμάτιο υπήρχαν δύο σκεπασμένα ποτήρια, αποτσίγαρα συγκεκριμένων μαρκών, πουκάμισο με αίμα σφηνωμένο στον καταψύκτη και πρόχειρος φραγμός της πόρτας με κοντάρι.

Η κρίσιμη μαρτυρία της 47χρονης και η εργαστηριακή σφραγίδα του DNA

Το Δεκέμβριο του 2024 εμφανίστηκε 47χρονη μάρτυρας που κατέθεσε πως ο 41χρονος της εξομολογήθηκε τη συμμετοχή του. Ακολούθησε λήψη και σύγκριση γενετικού υλικού που οδήγησε στην ταυτοποίηση μιγμάτων DNA του 41χρονου στον αυτοσχέδιο βρόχο του λαιμού και στην αιματοβαμμένη πετσέτα κάτω από το κεφάλι του θύματος, οριοθετώντας την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος. Η μάρτυρας προσδιόρισε οικονομικό κίνητρο 30.000 ευρώ, ενώ σε μεταγενέστερη εξέταση ο 41χρονος αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό 34.000 ευρώ.

Οι αντιφάσεις του γιου, η ανάλυση βίντεο και σύγκριση των τηλεφωνικών επικοινωνιών του το επίμαχο διάστημα, τον τοποθέτησαν στον τόπο του εγκλήματος, ενώ ο 41χρονος αρχικά αμφισβήτησε την ενοχή του, λέγοντας πως ώς βοήθησε στη σκηνοθεσία, θέση που αξιολογήθηκε ως προσαρμογή μετά την ταυτοποίηση του DNA του στην πετσέτα και στο σχοινί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία όπως αναφέρει το δημοσίευμα το κίνητρο ήταν οικονομικό ενώ η σκηνοθετημένη ληστεία αποδομήθηκε βάσει των στοιχείων και της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η δήλωση του 41χρονου πλέον θέτει νέα δεδομένα και το Μικτό Ορκωτό Εφετείο καλείται να σταθμίσει παλαιά και νέα στοιχεία για τον Ευάγγελο Κουλιανό, ενώ η κύρια υπόθεση για την άμεση συνέργεια του 41χρονου στον φόνο του Γεωργίου Καριώτη παραμένει σε εκκρεμότητα ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της δίκης, με τον ίδιο προσωρινά κρατούμενο.

Η εικόνα που μέχρι πρόσφατα εμφάνιζε τον γιο ως μοναδικό δράστη και τον 41χρονο ως συνεργό σε σκηνοθεσία ληστείας έχει πλέον επιβαρυνθεί με μια δημόσια δήλωση ανάληψης αποκλειστικής ευθύνης.





