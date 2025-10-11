Ρόδος: Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου - Πώς σκηνοθέτησαν ληστεία γιος και συνεργός

Η άγρια δολοφονία του 75χρονου Γιώργου Καριώτη τον Ιούνιο του 2022, με δράστη τον γιο του συγκλόνισε το νησί της Ρόδου.

Τώρα, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο ενόψει και της δίκης σε δεύτερο βαθμό, την 1η Δεκεμβρίου 2025, με τον 42χρονο γιο να κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, σε μία προσπάθεια να «σπάσει» τα ισόβια.

Ωστόσο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από τη νέα εισαγγελική πρόταση που κατέθεσε η Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου, Μαρία Αγγελούδη προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου για τον ρόλο του 41χρονου, φερόμενου ως συνεργού στο έγκλημα.

Η πολυσέλιδη πρόταση, στηριζόμενη σε νέο αποδεικτικό υλικό, εισάγει για πρώτη φορά με πλήρη τεκμηρίωση το σκέλος της ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα, επιχειρώντας να συνδέσει την οικονομική διάσταση της υπόθεσης με την ανθρωποκτονία.

Στην εισαγγελική πρόταση ζητείται η παράταση της κράτησης του 41χρονου για ακόμη έξι μήνες, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, δεδομένης της σοβαρότητας των πράξεων και του κινδύνου φυγής.

Παράλληλα, τεκμηριώνεται ότι τα αποδεικτικά στοιχεία, βιολογικά ίχνη, αποτυπώματα και καταθέσεις συνδέουν τον 41χρονο με τον χώρο του εγκλήματος και με ενέργειες που οδήγησαν στον θάνατο του ηλικιωμένου.

Στην πρότασή της, η Εισαγγελέας αναπλάθει με ακρίβεια τη χρονική και φυσική σκηνή της δολοφονίας: το χρονικό πλαίσιο ορίζεται από το μεσημέρι της 12ης έως τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουνίου 2022. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, με εμφανή ίχνη πάλης και ασφυκτικού μηχανισμού. Ο ιατροδικαστικός προσδιορισμός έκανε λόγο για ασφυκτικό θάνατο συνεπεία στραγγαλισμού με σχοινί ή αυτοσχέδιο βρόχο, ενώ το σώμα του ηλικιωμένου έφερε κακώσεις από προσπάθεια ακινητοποίησης.

Σύμφωνα με την Εισαγγελέα, η πράξη εντάσσεται σε ληστρικό σχέδιο, καθώς ο δράστης ή οι δράστες φέρονται να εισήλθαν στο σπίτι με σκοπό την αφαίρεση χρημάτων, ενώ η άσκηση σωματικής βίας υπήρξε υπέρμετρη, αποδεικνύοντας «ιδιαίτερη σκληρότητα».

Η πετσέτα που βρέθηκε στο πρόσωπο του θύματος και το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε για τον στραγγαλισμό φέρουν DNA του 41χρονου, γεγονός που, σύμφωνα με την Εισαγγελία, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς περί «τυχαίας» ή «μεταγενέστερης» παρουσίας του στον χώρο.

Ο 41χρονος, στην απολογία του, αρνήθηκε ότι σκότωσε τον ηλικιωμένο, παραδέχθηκε όμως ότι βρέθηκε στον χώρο «για να σκηνοθετήσει ληστεία» μετά τον θάνατο.

Υποστηρίζει ότι έδρασε υπό την επήρεια ουσιών και χωρίς πρόθεση πρόκλησης βλάβης.

Επικαλέστηκε οικονομική πίεση από χρέη προς τρίτους και υποστήριξε ότι ο 42χρονος γιος τον έπεισε να συμμετάσχει για να παρουσιαστεί ως κίνητρο ληστείας ένα σκηνοθετημένο περιστατικό.

Η μαρτυρία-κλειδί

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η Εισαγγελέας στην κατάθεση της 47χρονης πρώην συντρόφου του 41χρονου, η οποία κατέθεσε αυθόρμητα στις αρχές ότι εκείνος της είχε εκμυστηρευθεί συμμετοχή στο έγκλημα. Η μαρτυρία αυτή στάθηκε αφετηρία για νέους εργαστηριακούς ελέγχους, που ταυτοποίησαν γενετικό υλικό του σε κρίσιμα τεκμήρια.

Το DNA του εντοπίστηκε με ποσοστό ταυτοποίησης που πλησιάζει τη βεβαιότητα, κάτι που η εισαγγελική πρόταση χαρακτηρίζει ως «ισχυρή ένδειξη φυσικής συμμετοχής».

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr