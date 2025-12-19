Δημήτρης Γιώτης: Γιορτάζει 20 χρόνια στη δισκογραφία με νέο τραγούδι του Κυριάκου Παπαδόπουλου!

Ο Δημήτρης Γιώτης θέλησε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Τσοπάνη για να τιμήσει τη μνήμη του στιχουργού

Δημήτρης Γιώτης: Γιορτάζει 20 χρόνια στη δισκογραφία με νέο τραγούδι του Κυριάκου Παπαδόπουλου!
Με μία μπαλάντα, που σε κερδίζει από το πρώτο της άκουσμα, κάνει δυναμικό come back στη δισκογραφία, o Δημήτρης Γιώτης.

O γνωστός λαϊκός ερμηνευτής μάς παρουσιάζει το νέο του single, που έχει τίτλο «Να γυρίσεις», τη μουσική του οποίου υπογράφει ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών, Κυριάκος Παπαδόπουλος.

Όσον αφορά στους στίχους του τραγουδιού είναι από τον αείμνηστο Γιώργο Τσοπάνη, ο οποίος, δυστυχώς, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, πριν από τρία χρόνια!

Ο Δημήτρης Γιώτης θέλησε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Τσοπάνη για να τιμήσει τη μνήμη του στιχουργού, ο οποίος μαζί με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο του έγραψαν στο παρελθόν το «Αν με αγάπησες» που σημάδεψε τον τραγουδιστή και του έδωσε μεγάλη ώθηση στην καριέρα του!

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτό το τραγούδι ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής γιορτάζει 20 χρόνια ενεργής παρουσίας στη δισκογραφία, διάστημα στο οποίο έχει κυκλοφορήσει 100 τραγούδια, βλέποντας πολλά από αυτά να γίνονται μεγάλες επιτυχίες.

Σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 20 ετών από το δισκογραφικό του ντεμπούτο ο Δημήτρης Γιώτης έγραψε:

«Και ναι 20 ολόκληρα χρόνια!!! Πέρασαν κιόλας 20 χρόνια (παρά κάτι μήνες) από την πρώτη μου δισκογραφική απόπειρα! Παιδάκι τότε με πολλά όνειρα, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου… Ήθελα να κατακτήσω κι εγώ τον κόσμο (την μουσική στην δική μου περίπτωση)!

Με άγνοια του φόβου και των δυσκολιών, έκανα πράξη αυτό που αγαπούσα από μικρός αφού «το μικρόβιο» το είχα από 12-13 χρονών γράφοντας τραγούδια και τραγουδώντας «επαγγελματικά» (επαγγελματίας δεν έγινα ποτέ) από πολύ μικρή ηλικία!

Σε αυτά τα 20 χρόνια δισκογραφίας τραγούδησα πολλά τραγούδια, δισκογράφησα περίπου 100 (πάρα κάτι), έκανα μεγάλες αλλά και μικρές συνεργασίες, έγραψα κι εγώ αρκετά τραγούδια, απόκτησα άπειρους φίλους από όλο τον πλανήτη και φτάσαμε αισίως στο «Να γυρίσεις»".

Το νέο τραγούδι του Δημήτρη Γιώτη συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας και κυκλοφορεί από την Orion music.

