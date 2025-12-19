Έρευνα για διαφθορά στη Γαλλία: Η κυβέρνηση στηρίζει την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί

H Ρασιντά Ντατί

Η Ρασιντά Ντατί «έχει τη θέση της στην κυβέρνηση» της Γαλλίας, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν σήμερα, επομένη των ερευνών που έγιναν στο σπίτι της υπουργού Πολιτισμού και στο δημαρχείο του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά.

«Η Ρασιντά Ντατί διακηρύσσει πάντα την αθωότητά της και η Ρασιντά Ντατί προφανώς θεωρείται αθώα (…) Δεν τίθεται θέμα», πρόσθεσε στον ραδιοσταθμό RTL η Μοντ Μπρεζόν όσον αφορά τις δικαστικές έρευνες που αφορούν την υπουργό. Η υπουργός Πολιτισμού είναι ύποπτη ότι έλαβε αμοιβές 299.000 ευρώ από τον γαλλικό ενεργειακό όμιλο GDF Suez όταν ήταν ευρωβουλευτής (2009-2019), χωρίς να δηλώσει την προέλευσή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η έρευνα ξεκίνησε για «ενεργητική και παθητική διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής, υπεξαίρεση δημοσίων κεφαλαίων, απόκρυψη και νομιμοποίηση των αδικημάτων αυτών σε σχέση με την άσκηση από την κα Ρασιντά Ντατί της θητείας του Ευρωβουλευτή», ανέφερε σε ανακοίνωση ο επικεφαλής της εισαγγελίας της Γαλλίας που είναι αρμόδια για τα οικονομικά εγκλήματα Ζαν-Φρανσουά Μπονέρ.

Σύμφωνα με έρευνα που μετέδωσε στις αρχές Ιουνίου το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, τα κεφάλαια του γαλλικού ενεργειακού γίγαντα είχαν περάσει από δικηγορικό γραφείο, το STC Partners, προτού μεταφερθούν πίσω στους λογαριασμούς της Ντατί το 2010 και το 2011. Η προέλευση των εσόδων αυτών δεν δηλώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως απαιτείται για να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την έρευνα του France 2.

Η Ντατί έχει ήδη παραπεμφθεί να παρουσιαστεί στο πλημμελειοδικείο σε άλλη υπόθεση, για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής. Θα παρουσιαστεί στο πλευρό του πρώην επικεφαλής της Renault-Nissan Κάρλος Γκοσν.

Η δίκη έχει οριστεί για τις 16 ως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2026, δηλαδή έξι μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 15 και 22 Μαρτίου της ερχόμενης χρονιάς, στις οποίες η Ντατί είναι υποψήφια για δήμαρχος του Παρισιού του κόμματος «Οι Ρεπουμπλικανοί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

