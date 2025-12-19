Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν 14χρονο, τον έβαλαν να γονατίσει και ανέβασαν βίντεο στα social media

Σοβαρό περιστατικό bullying με θύμα 14χρονο σημειώθηκε στο Μεσολόγγι.

Δύο ανήλικοι εξανάγκασαν το θύμα τους να γονατίσει και αφού βιντεοσκόπησαν το συμβάν το ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίος συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου την Πέμπτη (18/12).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Συνελήφθησαν εξάλλου και οι μητέρες των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στο Μεσολόγγι. Ο 14χρονος να χτύπησε στο πρόσωπο έναν συνομήλικο του και στη συνέχεια ασκώντας του ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει, ζητώντας συγγνώμη σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο χώρο.

Παράλληλα ο 15χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε, με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορούμενου, το περιστατικό. Στη μάλιστα συνέχεια δημοσιοποίησαν το βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας ενώ στη κατοχή του 14χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

