Ρόδος: Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο, όταν ομάδα πέντε ανήλικων μαθητών, ηλικίας 12 και 13 ετών, επιτέθηκε σε έναν 12χρονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας το περιστατικό σημειώθηκε μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου και ενώ ο 12χρονος αποχωρούσε από το σχολείο. Η ομάδα των ανήλικων τον ακολούθησαν και άρχισαν να τον παρενοχλούν φραστικά εξαπολύοντας σε βάρος του ύβρεις και απειλές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ένας από τους ανήλικους φέρεται να κρατούσε σουγιά, με τον οποίο απείλησε τον 12χρονο, ενώ δύο ακόμη παιδιά του εκτόξευσαν μία γλάστρα και ένα ξύλο. Σημειώνεται ότι από την επίθεση δεν προκλήθηκε τραυματισμός.

Το 12χρονο θύμα, την ίδια ημέρα, συνοδευόμενος από τηn 44χρονη μητέρα του, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου κατήγγειλαν το περιστατικό.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία που περιλαμβάνει συνολικά δέκα άτομα (οι 5 ανήλικοι και 5 γονείς τους) και αφορά αδικήματα όπως απόπειρα σωματικής βλάβης, απειλή, εξύβριση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και συναυτουργία για τους ανήλικους και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου για τους γονείς τους.

Όλοι οι εμπλοκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

