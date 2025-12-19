Πάτρα: Συνεχείς απάτες σε βάρος πολιτών – Θύμα παρέδωσε 3.000 ευρώ και λίρες σε απατεώνα

Δεν έχουν τέλος οι απάτες σε βάρος πολιτών στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν από τις Αρχές τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά περιστατικά με τους δράστες να προσποιούνται επαγγελματίες όπως λογιστές, επενδυτές και γιατρούς.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, χαρακτηριστική είναι τη υπόθεση μίας γυναίκας που έπεσε θύμα απατεώνα ο οποίος προσποιήθηκε τον γιατρό. Ο επιτήδειος ισχυριζόμενος ότι συγγενικό της πρόσωπο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να χειρουργηθεί.

Η γυναίκα πείστηκε από τα λόγια του απατεώνα και λίγη ώρα αργότερα μετέβη έξω από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου παρέδωσε σε γυναίκα-απατεώνα τσάντα που περιείχε 3.000 ευρώ και χρυσές λίρες.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους δράστες.

