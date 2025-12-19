Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων τα Σάββατα των γιορτών

Στόχος να διευκολυνθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης που θέλουν να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων τα Σάββατα των γιορτών
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσουν αύριο 20/12 και το επόμενο Σάββατο 27/12 το μετρό Θεσσαλονίκης, τέσσερις γραμμές του ΟΑΣΘ και δύο ακόμη δρομολόγια που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την εορταστική περίοδο και ενίσχυση της ασφάλειας στις νυχτερινές μετακινήσεις, όπως επισημαίνει με σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ.

«Η πιλοτική αυτή δράση αποτελεί πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στην οποία ο ΟΑΣΘ ανταποκρίνεται με χαρά», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης και συμπληρώνει ότι στόχος είναι να διευκολυνθούν οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης που θέλουν να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή.

Στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται, εκτός από την καθιερωμένη νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο), οι γραμμές του ΟΑΣΘ οι γραμμές 6 Καλαμαριά - Βενιζέλου, 14 'Ανω Τούμπα - Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήμιο και 32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους.

Επιπλέον, οι γραμμές 58 και 66 των ΚΤΕΛ θα λειτουργούν επίσης σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις διαδρομές Διασταύρωση Χορτιάτη - Πανόραμα - Βενιζέλου και Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία - Θέρμη, αντίστοιχα.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων θα πραγματοποιούνται κάθε περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ισχύει η κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Όπως έχει επισημάνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, η εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου στην Αθήνα δείχνει ότι η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών δεν αποτελεί μόνο διευκόλυνση, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ζωής, μειώνοντας τα τροχαία τις πιο επικίνδυνες νυχτερινές ώρες του Σαββάτου.

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσαρμόζονται στις ανάγκες της πόλης. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια», σημειώνει ο κ. Ταγγίρης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΚΟΣΜΟΣ

To «trend του Διαβόλου»: Νεκρή φοιτήτρια από το διαδικτυακό challenge του ChatGPT

13:09LIFESTYLE

Η Σάντυ Χατζηϊωάννου στο Game Time: Το παιδικό όνειρο με τον Αντώνη Νικοπολίδη και το ντουέτο με την Ευγενία Σαμαρά

13:04ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδυτικές τράπεζες και αναλυτές για το deal Allwyn – ΟΠΑΠ: Θετικό βήμα η απαλοιφή των προνομιούχων μετοχών

13:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοναδικά δώρα για όλους και φέτος τα Χριστούγεννα από την COSMOTE TELEKOM

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Η ΒΙΚΟΣ COLA «τρέχει» στο Athens Santa Run 2025

12:59WHAT THE FACT

Σύλληψη δασκάλου στη Μανίλα για κακοποίηση μαθητή – Τον ανάγκασε να φάει κατσαρίδα για να σωπάσει

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Πλησιάζει η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου - Τα έθιμα από τους Ίνκας στο Στόουνχεντζ

12:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Φέτες» και πιο «στεγνός» από ποτέ – Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ποζάρει με μαγιό μετά τη σάουνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων τα Σάββατα των γιορτών

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Σαββατοκύριακο το πρώτο βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική - Χριστούγεννα με βροχές

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas, δείτε εδώ τον celebrity αγώνα μπάσκετ

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο πιο «φτωχός» σε χιόνια Δεκέμβριος της τελευταίας 20ετίας– Μόλις στο 1% η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

12:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό» – Η ομολογία του Ρομπ Ράινερ για τον γιο του Νικ, λίγο πριν τη διπλή δολοφονία

12:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές παρέσυραν τους αντιπάλους στη βραδινή ζώνη

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Γκριν: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ηθοποιού - Έφερε τραύματα στο σώμα του

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνεχείς απάτες σε βάρος πολιτών – Θύμα παρέδωσε 3.000 ευρώ και λίρες σε απατεώνα

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

11:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη - Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν κρύφτηκα»

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Σαββατοκύριακο το πρώτο βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική - Χριστούγεννα με βροχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

10:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντίθ Πιάφ: Βίος και πολιτεία της κορυφαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας – Μία ζωή στο κέντρο της λάμψης και της θύελλας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη καταιγίδα «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα – Πλημμύρισαν δρόμοι και εμπορικά κέντρα σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ