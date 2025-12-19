Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς
Πρόκειται για ένα παιδί 11 χρονών και ένα βρέφος λίγων μηνών
Δύο ανήλικα αδελφάκια, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται το βράδυ της Πέμπτης (18/12) σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρώτο είναι μόλις λίγων μηνών και το δεύτερο 11 ετών.
Περίοικος φαίνεται να ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια ενημερώθηκε η 'Αμεση Δράση.
Κατόπιν αυτών συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών (31 ετών ο άντρας και 29 ετών η γυναίκα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Τα δύο αδελφάκια βρίσκονται για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
