Daily Mail: Μετέφεραν νεκρή γιαγιά με πτήση της Easyjet από τη Μάλαγα - Είπαν οτι είναι «κουρασμένη»

Μία οικογένεια στη Βρετανία κατηγορείται ότι μετέφερε μια γιαγιά που ήταν ήδη νεκρή σε πτήση της easyJet από την Ισπανία, αφού «είπε στο πλήρωμα καμπίνας ότι ήταν κουρασμένη». Η 89χρονη επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος από πέντε συγγενείς της, οι οποίοι, σύμφωνα με μάρτυρες, είπαν στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ότι δεν ήταν καλά και είχε αποκοιμηθεί.

Αλλά λίγο πριν την απογείωση, το πλήρωμα καμπίνας ειδοποιήθηκε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει στροφή πριν φύγει από τον διάδρομο προσγείωσης και η πτήση καθυστέρησε 12 ώρες. Οι συνεπιβάτες περιέγραψαν πώς η σορός μεταφέρθηκε με αναπηρικό καροτσάκι στις θέσεις στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και στη συνέχεια ανυψώθηκε στη θέση της, με τη βοήθεια πέντε μελών της οικογένειάς της.

Ισχυρίστηκαν ότι τους επέτρεψαν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο μόνο επειδή είπαν σε έναν υπάλληλο επιβίβασης, ο οποίος είχε αμφισβητήσει την υγεία της γυναίκας, ότι ήταν «απλώς κουρασμένη». Ένας επιβάτης ισχυρίστηκε μάλιστα ότι άκουσε ένα μέλος της ομάδας να λέει στον υπάλληλο: «Εντάξει, είμαστε γιατροί».

Το αεροπλάνο άρχισε στη συνέχεια να τροχοδρομεί προς το τέλος του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, αλλά σταμάτησε λίγο πριν την απογείωση, όταν το πλήρωμα καμπίνας συνειδητοποίησε ότι ήταν νεκρή, ανέφεραν μάρτυρες. Η EasyJet επέμεινε σήμερα ότι οι ανήσυχοι επιβάτες έκαναν λάθος, ότι η επιβάτης είχε πιστοποιητικό ικανότητας πτήσης και ήταν ζωντανή όταν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

Η επιβάτης Πέτρα Μπόντινγκτον είπε: «Τι σκεφτόταν σήμερα το προσωπικό εδάφους της easyJet; Ρώτησαν την οικογένεια πέντε φορές αν αυτή η γυναίκα ήταν καλά... σαφώς δεν ήταν καλά!» Μια άλλη επιβάτης, η Τρέισι Κίτσινγκ ισχυρίστηκε ότι πίστευε ότι η 89χρονη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν η οικογένειά της την έβαλε με το καρότσι στο αεροπλάνο.

H Tρέισι Αν Κίτσινγκ

«Με γυμνό μάτι έμοιαζε σαν να ήταν ήδη νεκρή, αναίσθητη σε αναπηρικό καροτσάκι, οπότε γιατί να της επιτραπεί να επιβιβαστεί στην πτήση και στη συνέχεια να ανατρέψει τα σχέδια όλων... απλώς και μόνο για να γλιτώσει τα εξοδα η οικογένεια;!»

«Αν ήμουν μεθυσμένος δεν θα με άφηναν να μπω... αλλά προφανώς αν είχα πεθάνει θα ήταν εντάξει;! EasyJet, τι συμβαίνει;» Ένας άλλος επιβάτης που δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε: «Όλοι στο αεροπλάνο νόμιζαν ότι φαινόταν νεκρή όταν έφτασε - δεν θα έπρεπε ποτέ να θεωρηθεί ικανή να πετάξει».

Δεν είναι γνωστό τι συνέβη στη σορό της γυναίκας - ή στα μέλη της οικογένειάς της, αν και δεν πιστεύεται ότι συνελήφθησαν μετά την ανακάλυψη της θνητότητας της γυναίκας. Η πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από την Ισπανία στις 11:15 π.μ., και να προσγειωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 1:10 μ.μ.

Αλλά μετά το παράξενο περιστατικό, οι επιβάτες υπέστησαν καθυστερήσεις σχεδόν 12 ωρών, με την πτήση να αναχωρεί τελικά στις 10:47 μ.μ. τοπική ώρα, και να προσγειώνεται στο Γκάτγουικ γύρω στα μεσάνυχτα.

Υπάρχει συνήθως ένα πολύπλοκο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί για τη μεταφορά ανθρώπινων λειψάνων πέρα ​​από τα σύνορα. Συχνά μεταφέρονται με εμπορευματικά αεροπλάνα αντί για επιβατικά και φυλάσσονται σε ειδικό φέρετρο στο χώρο αποσκευών αντί για την καμπίνα, ενώ ο θάνατος έπρεπε να καταχωρηθεί και να πιστοποιηθεί.

Ένας εκπρόσωπος της Πολιτοφυλακής στη Μάλαγα επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο εξαιτίας μιας ηλικιωμένης Βρετανίδας, προσθέτοντας: «Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο αεροσκάφος που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Μάλαγα για το Λονδίνο λίγο μετά τις 11 π.μ. χθες το πρωί».

Ένας εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε: «Η πτήση EZY8070 από τη Μάλαγα προς το Λονδίνο Γκάτγουικ σταμάτησε πριν από την αναχώρηση λόγω επιβάτη που χρειαζόταν επείγουσα ιατρική βοήθεια. Η πτήση υποδέχτηκε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η επιβάτης δυστυχώς απεβίωσε». «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της πελάτισσας και προσφέρουμε υποστήριξη και βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

«Η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος μας αποτελεί πάντα ύψιστη προτεραιότητα για την easyJet και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβάτες για την κατανόησή τους για την καθυστέρηση.»