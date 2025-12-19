Μεσολόγγι: Αναβλύζει αίμα από το έδαφος από σημείο όπου έχουν θαφτεί αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Μεσολόγγι μετά τη θανάτωση αιγοπροβάτων λόγω κρουσμάτων ευλογιάς και την ταφή τους σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από στάνη της περιοχής σύμφωνα με πληροφορίες του AgrinioNet.gr, καθώς η γη αναβλύζει... αίμα!

Σύμφωνα με καταγγελία του κτηνοτρόφου Σταύρου Τσιρώνη το κοπάδι του που αποτελούνταν από περίπου 250 αιγοπρόβατα, προσβλήθηκε από την ευλογιά, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε θανάτωση των ζώων. Στην συνέχεια και παρόλες τις αντιρρήσεις του κτηνοτρόφου που ζητούσε να καούν τα ζώα και όχι να ταφούν, ο αρμόδιος κτηνίατρος προχώρησε στην ταφή τους και μάλιστα μόλις 30 μέτρα από την στάνη.

Τρεις ημέρες μετά, από την Δευτέρα που θάφτηκαν τα ζώα, από το σημείο ταφής αναβλύζει αίμα ζώων, ενώ η δυσοσμία είναι έντονη και αποπνικτική.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσιρώνης, η διαδικασία ταφής φέρεται να μην πληροί βασικούς υγειονομικούς κανόνες, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον κίνδυνο μόλυνσης του εδάφους, των υπόγειων υδάτων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι εικόνες και οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μια «υγειονομική βόμβα» που απειλεί ανθρώπους και ζώα.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο που αναβλύζει το αίμα των ζώων, υπάρχει άλλη κτηνοτροφική μονάδα που κινδυνεύει να μολυνθεί.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι ιδιαίτερα μεταδοτική νόσος και απαιτεί αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων κατά τη θανάτωση και διαχείριση των νεκρών ζώων. Κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση, να ληφθούν δείγματα και να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο η τοπική κοινωνία δηλώνει αποφασισμένη να πιέσει για άμεσες ενέργειες, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε σοβαρό περιβαλλοντικό και υγειονομικό πρόβλημα.