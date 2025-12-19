«Γαλάζια» κόντρα στην επιτροπή Άμυνας: Καιρίδης κατά Δαβάκη για την απουσία Δένδια

Ο Δημήτρης Καιρίδης φέρεται να έκανε λόγο για «προσβολή της Βουλής» εκ μέρους του Νίκου Δένδια προκαλώντας την αντίδραση του υφυπουργού Θανάση Δαβάκη

«Γαλάζια» κόντρα στην επιτροπή Άμυνας: Καιρίδης κατά Δαβάκη για την απουσία Δένδια
Η απουσία του υπ. Άμυνας Νίκου Δένδια από την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, όπου συζητείται με τους αρμόδιους φορείς το νομοσχέδιο για τη «νέα εποχή» των Ενόπλων Δυνάμεων, φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδραση όχι μόνο των βουλευτών της αντιπολίτευσης, αλλά και του προέδρου της Επιτροπής και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν ανοίξει το κύκλωμα της τηλεόρασης της Βουλής και εντός της αίθουσας όπου θα συνεδρίαζε η Επιτροπή, ο Δημήτρης Καιρίδης επέκρινε το γεγονός της απουσίας του υπουργού, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του υφυπουργού Θανάση Δαβάκη, ο οποίος θα τον αντικαθιστούσε.

Ο κ. Καιρίδης φέρεται να έκανε λόγο για «προσβολή της Βουλής» εκ μέρους του κ. Δένδια, με τον Θανάση Δαβάκη να επισημαίνει ότι ανακαλεί τον Δημήτρη Καιρίδη στην τάξη. «Σε ανακαλώ στην τάξη! Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος! Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ», φέρεται να τόνισε ο κ. Δαβάκης. Μάλιστα στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος φέρεται να είπε προς τον κ. Δαβάκη ότι δεν μπορεί να ανακαλεί στην τάξη τον πρόεδρο της Επιτροπής μέσα στη Βουλή. «Δεν είστε στο Πεντάγωνο», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε μετά την έναρξη της συζήτησης με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να αντιδρούν και να διαμαρτύρονται για την απουσία του κ. Δένδια. Ο κ. Δαβάκης μάλιστα έκανε λόγο για «αχρείαστο επεισόδιο» εκ μέρους του Δημήτρη Καιρίδη, ενώ σχολίασε αρνητικά τη φράση του Δημήτρη Μάντζου ότι «εδώ δεν είναι Πεντάγωνο, με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι τιμά και σέβεται το ΥΠΕΘΑ και την ιεραρχία των ΕΔ.

Οι τόνοι έπεσαν όταν τον λόγο έλαβε ο Δημήτρης Καιρίδης και σε ήρεμο κλίμα επεσήμανε ότι καλό θα ήταν ο κ. Δένδιας να ήταν παρών, αλλά ότι εκτιμά πως θα είναι εκεί στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου μετά τις γιορτές, αλλά και στην Ολομέλεια.

