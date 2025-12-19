Νίκος Παππάς: «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ» - Η εκδοχή του για το επεισόδιο

«Σήκωσα το χέρι μου αλλά δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νίκος Παππάς: «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ» - Η εκδοχή του για το επεισόδιο

Ο Νίκος Παππάς στην Ευρωβουλή

Ο ευρωβουλευτής και πρώην καλαθοσφαιριστής Νίκος Παππάς μίλησε για το περιστατικό που συνέβη στο Στρασβούργο ανάμεσα στον ίδιο και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο το βράδυ της Τρίτης.

Ο κ. Παππάς έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο μπαρ στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος τον κατηγορεί ότι τον γρονθοκόπησε, κάτι το οποίος αρνείται κατηγορηματικά ο ίδιος. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι χειροδίκησε εναντίον του, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι κάτι για το οποίο μετανιώνει. Απέρριψε επίσης κάθε υπόνοια ότι «φυγαδεύτηκε» από το Στρασβούργο για να αποφύγει τη σύλληψη, τονίζοντας ότι έφυγε αφού εκφώνησε την ομιλία του την επόμενη ημέρα και επέστρεψε στην Ελλάδα για να είναι με την οικογένειά του, καθώς το θέμα είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις.

Νίκος Παππάς: Έτσι έγιναν τα πράγματα

Ο Νίκος Παππάς, περιγράφοντας το περιστατικό έδωσε μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχε καταγγείλει ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Όπως είπε, την ώρα που έφευγε από το μπαρ ο Νίκος Γιαννόπουλος ακούμπησε στο πόδι του. «Ένιωσα κάποιος να με παρασύρει τόσο που μου φάνηκε επιτηδευμένο, σήκωσα το κεφάλι μου και εκεί που πήγε να με παρασύρει του είπα "ζήτα συγγνώμη και πέρνα", και αυτός μου απάντησε "σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά". Συνειδητοποίησα ότι με γνωρίζει και έχει κάποια προκατάληψη μαζί μου. Επειδή το μαγαζί δεν είχε μουσική του είπα "δεν κατάλαβα το ύφος σου, δεν ξέρω ποιος είσαι" και αυτός μου απάντησε "ξέρεις ποιος είμαι και ξέρεις που δουλεύω και μπορώ να σε καταστρέψω". Μου φάνηκε επιθετική η συμπεριφορά, τον είδα σαν φιγούρα αλλόκοτη και είχε πιει αρκετά και ψαχνόταν για μπελάδες. Τον συνόδευσα έξω και όταν πήγαμε έξω, επέμεινα να μου πει ποιος είναι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».



Όπως είπε, ο Νίκος Γιαννόπουλος του «πέταξε» ένα «ανήθικο χυδαίο σχόλιο για ένα πολύ προσωπικό ευαίσθητο ζήτημα που δεν το ξέρουν πολλοί και έχει να κάνει με θέμα υγείας».



Όπως είπε αυτό που άκουσε τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του, να μη μπορεί να διαχειριστεί αυτό που άκουσε. «Με το πού άκουσα το σχόλιο, σήκωσα το χέρι. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω, δεν ήθελα να του προκαλέσω σωματική βλάβη, που δεν προκύπτει. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαι περήφανος, δεν με τιμά και μετανιώνω» τόνισε ο Νίκος Παππάς μιλώντας στο Mega.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η «χειρονομία» στο πρόσωπό του θα μπορούσε να θεωρηθεί «χαστούκι ή σπρώξιμο».

Παράλληλα σε σχέση με τη φράση «κοίτα πώς είσαι», που είχε καταγγείλει ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο ίδιος εξηγεί ότι αναφερόταν στη σωματική δομή και ότι ήθελε να δείξει ότι αν ήθελε θα μπορούσε να τον έχει τραυματίσει. Τόνισε δε ότι επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα ζητώντας του να μιλήσουν έξω από το μπαρ λίγο αργότερα. Υποστηρίζει ότι πρότεινε μάλιστα να κληθεί η αστυνομία, με τον Νίκο Γιαννόπουλο να αποχωρεί, επιμένοντας ότι ο δημοσιογράφος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Θετική εξέλιξη η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η αναφορά του στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τη χαρακτήρισε «το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτή την ιστορία».
Είπε επίσης ότι «την τελευταία περίοδο δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας». Παράλληλα είπε ότι κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν του τηλεφώνησε προκειμένου να μάθει τη δική του εκδοχή. «Υπήρχε τελείως διαφορετική προσέγγιση, έχει αλλάξει η κατάσταση στο κόμμα, εγώ με άλλους μπήκα άλλοι ήρθαν, ήρθα στο κόμμα με τον Τσίπρα που ήθελε να με κατεβάσει στον Δήμο μετά ο Κασσελάκης με έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο, είναι μετέωρη η κατάσταση στο κόμμα, είναι μια καλή εξέλιξη. [...] δεν είναι μια εξέλιξη που θα με κάνει να τα βάψω μαύρα».

