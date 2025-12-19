Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς ίντερνετ
Τα παιχνίδια αποτελούν ιδανική λύση για ταξίδια αλλά κι όταν θέλετε λίγο χρόνο χαλάρωσης και ψυχαγωγίας εξοικονομώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας
Υπάρχουν πολλά παιχνίδια στο Google Play που λειτουργούν χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, καλύπτοντας κατηγορίες όπως arcade, δράση, αγώνες, προσομοίωση και RPG, ιδανικά για ταξίδια ή περιοχές χωρίς σήμα.
Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν ιδανική λύση για ταξίδια, ειδικά σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή απλώς για εξοικονόμηση δεδομένων. Η ποικιλία είναι μεγάλη και καλύπτει όλα τα γούστα.
Ακολουθεί η λίστα:
Crossy Road – Arcade τύπου Frogger με αποφυγή εμποδίων.
Angry Birds 2 – Παιχνίδι φυσικής με πτηνά και γουρούνια.
Fruit Ninja – Κόψιμο φρούτων με γρήγορα αντανακλαστικά.
Pureya – Συλλογή γρήγορων mini-games.
Dead Cells – Action platformer roguelike με υψηλή δυσκολία.
Grand Theft Auto: San Andreas – Open-world δράση και αποστολές.
Into the Dead 2 – Endless runner επιβίωσης με ζόμπι.
CSR Racing 2 – Αγώνες drag με ρεαλιστικά αυτοκίνητα.
Does Not Commute – Στρατηγικό παζλ με διαχείριση κυκλοφορίας.
Alto’s Adventure – Χαλαρωτικό endless snowboard.
Candy Crush Saga – Παζλ με συνδυασμούς καραμελών.
Dumb Ways to Die 2 – Χιουμοριστικά mini-games με αντανακλαστικά.
Fallout Shelter – Διαχείριση πυρηνικού καταφυγίου.
Plague Inc. – Στρατηγική εξάπλωσης παγκόσμιας πανδημίας.
The Sims FreePlay – Προσομοίωση ζωής και οικογενειών.
Stardew Valley – Farming RPG με κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
Evoland – RPG που εξελίσσεται γραφικά και μηχανικά.
Shattered Pixel Dungeon – Κλασικό roguelike με τυχαία μπουντρούμια.
Magic Rampage – Retro action RPG πλατφόρμας.
Bajoterra: Slug It Out 2 – Turn-based μάχες βασισμένες στη σειρά Bajoterra.
