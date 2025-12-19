Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

Με τη συγκεκριμένη δράση, η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ύψους 17,6 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Newsbomb

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτοψία στο χώρο της εγκατάστασης των επτά πρώτων «έξυπνων» καμερών παρακολούθησης κυκλοφορίας, στη συμβολή των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου, πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την έναρξη του σχετικού προγράμματος της περιφέρειας για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση των πρώτων 44 καμερών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας έως το Φεβρουάριο, ενώ μέχρι τον Ιούνιο το σύνολο των 388 καμερών της περιφέρειας θα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής. «Απόψε δεν εγκαινιάζουμε ένα τεχνολογικό έργο βιτρίνας.

Εγκαινιάζουμε ένα έργο ζωής, συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ξεκάθαρο στόχο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να εμπεδώσουμε μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα προστίμων. Είναι θέμα ευθύνης, σεβασμού και πολιτισμού. Και σε αυτό το πεδίο, η Περιφέρεια Αττικής περνά από τα λόγια στις πράξεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πλήρη διαφάνεια», σημείωσε.

Με τη συγκεκριμένη δράση, η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ύψους 17,6 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι υποδομές σε έξι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις - τρεις στη συμβολή της Λ. Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα εγκατασταθούν επιπλέον 11 κάμερες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται οι υποδομές στους κόμβους που θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί επιπλέον 33 κάμερες, ενώ προβλέπεται μετά τον Μάρτιο να τοποθετούνται περί τις 85 κάμερες μηνιαίως, ώστε η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Ακολούθως, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, το σχετικό υλικό θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ

Ο περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε τρία ακόμα κρίσιμα έργα τα οποία υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής:

• Την τοποθέτηση 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, με τις πρώτες να έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία και τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 6,6 εκατ. ευρώ.

• Την τοποθέτηση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, ένα έργο προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο θα ενισχυθεί ουσιαστικά η ασφάλεια, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

• Την αναβάθμιση τριών μεγάλων λεωφόρων της Αττικής -της Κατεχάκη, της Αλίμου και της Λιοσίων- με νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα φρεάτια, μέσα από ένα ακόμη σημαντικό έργο προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε με drones πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαριστούν τους αγρότες για τη στήριξη: «Ο αγώνας μας είναι κοινός»

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι Ηρακλείου: Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Δέσποινα Τσαγγάρη πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Οικογένεια μετέφερε νεκρή γιαγιά με πτήση της Easyjet από τη Μάλαγα - Είπαν οτι είναι «κουρασμένη»

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε με 159 «ναι» το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

13:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς ίντερνετ

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα για διαφθορά στη Γαλλία: Η κυβέρνηση στηρίζει την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί

13:26LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν βρήκα τη δύναμη να τoν καταγγείλω»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν 14χρονο, τον έβαλαν να γονατίσει και ανέβασαν βίντεο στα social media

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Οι προτάσεις τους για το αγροτικό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων στην πλατεία Κοτζιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Προσβολή της Βουλής η απουσία Δένδια» - «Σε ανακαλώ στην τάξη» απάντησε ο Δαβάκης

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Οικογένεια μετέφερε νεκρή γιαγιά με πτήση της Easyjet από τη Μάλαγα - Είπαν οτι είναι «κουρασμένη»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Συνελήφθησαν οι γονείς

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ