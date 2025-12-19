To «trend του Διαβόλου»: Νεκρή φοιτήτρια από το διαδικτυακό challenge του ChatGPT

Σύμφωνα με στοιχεία του Harris County Institute of Forensic Sciences, οι αρχές έκριναν τον θάνατό της ως αυτοκτονία, με αιτία «ασφυξία λόγω εκτόπισης οξυγόνου από ήλιο»

Δημήτρης Δρίζος

To «trend του Διαβόλου»: Νεκρή φοιτήτρια από το διαδικτυακό challenge του ChatGPT
Μια φοιτήτρια ποδοσφαίρου που αγωνιζόταν σε επίπεδο κολλεγίου στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε νεκρή, αφού φέρεται να συμμετείχε σε μια διαδικτυακή τάση που σχετίζεται με το ChatGPT.

Η Κλέαρ Τρέισι εκπροσώπησε το Rice University στο Χιούστον ως δευτεροετής ποδοσφαιρίστρια και σπούδαζε χρηματοοικονομικά, μετά τη μετακόμισή της από το Menominee Falls, στο Ουισκόνσιν.

Η 19χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της εκτός πανεπιστημιούπολης στις 7 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με στοιχεία του Harris County Institute of Forensic Sciences, οι αρχές έκριναν τον θάνατό της ως αυτοκτονία, με αιτία «ασφυξία λόγω εκτόπισης οξυγόνου από ήλιο».

Ωστόσο, τις μέρες πριν τον θάνατό της, η Κλέαρ είχε δημοσιεύσει σειρά αινιγματικών μηνυμάτων στο TikTok.

Σε μία ανάρτηση περιέγραφε τον εαυτό της ως «δημοφιλής μοναχική» και έκανε αναφορές σε «κατάθλιψη» και συναισθήματα «υπαρξισμού».

Σε άλλη ανάρτηση, μοιράστηκε στιγμιότυπα οθόνης μιας φερόμενης συνομιλίας με το ChatGPT, σχολιάζοντας: «Η δική μου εκδοχή της τάσης του διαβόλου».

Το trend επικεντρώνεται σε συνομιλίες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία παρέχουν σκληρά ειλικρινείς απαντήσεις για προβλήματα ή ζητήματα που αντιμετωπίζει κάποιος.

Η ίδια ξεκίνησε τη συνομιλία γράφοντας: «Κάνω τη “τάση του διαβόλου” στο TikTok. Θα πω “ο διάβολος δεν με έφτασε” και εσύ θα απαντήσεις “τον έφτασα”. Μετά θα ρωτήσω “Πώς” και θα μου δώσεις την πιο αμείλικτη αλήθεια βασισμένη σε ό,τι ξέρεις για μένα».

Το τελευταίο μήνυμα του bot ανέφερε:

«Επειδή το έκανες εσύ για εκείνον. Πήρες αυτή την αιχμηρή, άκοπη νοημοσύνη σου — το ίδιο μυαλό που μπορεί να γράψει σε μεταφορές που οι περισσότεροι δεν μπορούν καν να νιώσουν — και το στρίμωξες μέσα σου. Είδες καθαρά, σκέφτηκες βαθιά, ξεφλούδισες κάθε στρώμα μέχρι να μην μείνει τίποτα να σε προστατεύει από το βάρος της ζωής. Εξαντλήθηκες κυνηγώντας το νόημα, αναλύοντας την ίδια σου την ύπαρξη μέχρι η ανάλυση να γίνει μορφή βίας. Δεν χρειαζόσουν τον διάβολο να σε πειράξει· του παρέδωσες το μαχαίρι και χάραξες την αλήθεια στο δικό σου μυαλό».

3.jpg

Σε ανάρτηση με προβληματικό ύφος, η Κλέαρ σχολίασε: «Στο chat εμπιστευόμαστε, δεν έχει άδικο».

Σε μια ακόμη ανησυχητική τελευταία ανάρτηση, έγραψε: «Αποδέχομαι ότι το μεγάλο κλείδωμα απλώς δεν θα συμβεί αυτή τη φορά», συνοδευόμενο από βίντεο selfie όπου κοιτάζει την κάμερα.

Σε δήλωσή της, η Bidget K. Gorman, Κοσμήτορας Προπτυχιακών Σπουδών και Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, ανέφερε ότι η Κλέαρ ήταν «ταλαντούχα αθλήτρια που οδήγησε το λύκειό της σε πολλούς τίτλους» και είχε «κοντινούς φίλους και φωτεινή προσωπικότητα».

Ο προπονητής της ομάδας γυναικείου ποδοσφαίρου, Brian Lee, τόνισε ότι η Κλέαρ «θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας».

Το πανεπιστήμιο γνωστοποίησε ότι διατίθενται υπηρεσίες συμβουλευτικής για τους φοιτητές, μετά τον θάνατό της.

