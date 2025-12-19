Έλληνες με πατίνια προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Όσλο
Απίστευτο περιστατικό στο Όσλο: δύο Έλληνες τουρίστες κινήθηκαν με πατίνια μέσα σε τούνελ, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Ένα πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Όσλο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο στη Νορβηγία όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας -για ακόμη μία φορά- την Ελλάδα στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων. Πρωταγωνιστές, δύο Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι αποφάσισαν να κινηθούν με ηλεκτρικά πατίνια μέσα σε τούνελ της νορβηγικής πρωτεύουσας, προκαλώντας σοβαρό κυκλοφοριακό κομφούζιο.
