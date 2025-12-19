Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη 100 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη - Φωτογραφίες

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος ρωσικής κατασκευής συνετρίβη στην Τουρκία, περίπου 100 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Το άγνωστο drone συνετρίβη στην περιοχή της Νικομήδειας (Ιζμίτ), με πολίτες να προχωρούν στην ανακάλυψη του σε ένα χωράφι στην Çubuklubala.

Μετά από κλήση στις αρχές, ομάδες της χωροφυλακής στάλθηκαν στην περιοχή. Ξεκίνησε έρευνα για το UAV, το οποίο είχε ένα κόκκινο αστέρι στην ουρά του, και υποστηρίχθηκε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα UAV Orlan-10 ρωσικής κατασκευής, αναφέρει το turkiyegazetesi.com.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ρωσικής προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης και επιτήρησης τύπου Orlan-10.

Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Πριν από τρεις ημέρες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η 'Αγκυρα δηλώνει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς καταστράφηκε στον αέρα.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που drones της Μόσχας έχουν εισβάλει σε εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Τον Σεπτέμβριο περίπου 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας πέταξαν πάνω από την Πολωνία, ενώ ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στη Ρουμανία. Και οι δύο χώρες συνορεύουν με την εμπόλεμη Ουκρανία.

