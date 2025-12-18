Τουρκία: Σενάρια για ανασχηματισμό από τον Ερντογάν - Φήμες για αντικατάσταση Φιντάν με Καλίν

Φουντώνουν τα σενάρια στην Τουρκία για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Sözcü, το επικρατέστερο σενάριο στους πολιτικούς διαδρόμους της Άγκυρας θέλει τον Χακάν Φιντάν να αποχωρεί από το υπουργείο Εξωτερικών, με πιθανό διάδοχό του τον Ιμπραχήμ Καλίν, πρώην εκπρόσωπο της Προεδρίας και νυν επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Sözcü μεταδίδει τις πληροφορίες επικαλούμενη δημοσιογράφο του καναλιού Meltem Tv.

Ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα αποχωρήσει από τη θέση του και στη θέση του θα τοποθετηθεί ο νυν πρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MΙΤ), Ιμπραχήμ Καλίν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος Ερντογάν επιδιώκει με αυτή την αλλαγή να απομακρύνει την αρνητική εικόνα των δημοσκοπήσεων για τον Φιντάν.

