Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κρυονέρι έως Μεταμόρφωση
Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) στους δρόμους της Αθήνας, με τα οχήματα να κινούνται με αργές ταχύτητες στην πλειοψηφία των βασικών οδικών αξόνων του λεκανοπεδίου.
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή τη στιγμή στην εθνική οδό, από το Κρυονέρι έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ, όπως φαίνεται και στον χάρτη που ακολουθεί, στο «κόκκινο» είναι και ο Κηφισός, η Κηφισίας, από Αμπελόκηπους έως Μαρούσι, και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού.
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:
- Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 15'-20΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,
- 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά,
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
