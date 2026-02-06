Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά, δεν εκτελούνται δρομολόγια - Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Ραφήνα

Σε απεργία κατεβαίνουν οι λιμενεργάτες του Πειραιά, καθώς ύστερα από κάλεσμα συναδέλφων τους από άλλες πέντε μεσογειακές χώρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

Το κεντρικό λιμάνι της χώρας κινείται σε αντιπολεμικούς ρυθμούς, καθώς σήμερα πραγματοποιείται η Διεθνής Μέρα Δράσης σε 20 λιμάνια σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Γαλλία και Μαρόκο με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Στο πλαίσιο αυτό, απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες δράσεις θα σημειωθούν στα εξής λιμάνια:

Ιταλία: Παλέρμο, Σαλέρνο, Τσιβιταβέκια, Γένοβας, Λιβόρνο, Τεργέστης, Ραβένας, Ανκόνας, Μπάρι, Κροτόνε

Ελλάδα: Πειραιά, Ελευσίνας

Ισπανία: Μπιλμπάο, Πασάια

Τουρκίας: Αττάλειας, Μυρσίνης

Γαλλία: Μασσαλίας

Μαρόκου: Ταγγέρης, Καζαμπλάνκας, Σάφι

Η κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια της υπογραφής στη Γένοβα αντιπολεμικής διακήρυξης από συνδικάτα λιμενεργατών. Στο κάλεσμά τους ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η απαίτηση να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως και η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ («ReArm Europe»).

Υπενθυμίζεται ότι απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιά, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στην Ελευσίνα επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ηρώων.