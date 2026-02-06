Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ – Δύο τραυματίες

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν σακούλα γεμάτη φουσκωμένα μπαλόνια εξερράγη μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας στη Μουμπάι, προκαλώντας σύντομη πύρινη «κόλαση» που κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας και μία γυναίκα υπέστησαν εγκαύματα στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στο Γκορεγκάον, δυτικό προάστιο της παραθαλάσσιας πόλης, το βράδυ της Τρίτης (03/02).

Παράλληλα, «τρέχει» έρευνα για αμέλεια εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν έδωσε οδηγίες ασφαλείας στον διανομέα, ενώ, οι αρχές ερευνούν αν τα μπαλόνια ήταν γεμισμένα με υδρογόνο αντί για ήλιον.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας μέσα στο ασανσέρ δείχνει μία γυναίκα, την 21χρονη φοιτήτρια Χιμάνι Ταρπίγια, να μπαίνει πρώτη, κρατώντας ένα μικρό βαλιτσάκι με ροδάκια και στη συνέχεια, έναν άνδρα που μεταφέρει μπαλόνια μέσα σε μεγάλη πλαστική σακούλα. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ένας ακόμη άνδρας επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ, τα μπαλόνια τυλίγονται στις ξαφνικά φλόγες.

Η φωτιά καλύπτει για λίγο την κάμερα πριν τρέξουν και οι τρεις έξω από το ασανσέρ. Ο άνδρας που κρατούσε τα μπαλόνια, φαίνεται να σωριάζεται στο πάτωμα αφού αποχωρεί.

Το ήλιον, που χρησιμοποιείται συνήθως στα μπαλόνια, δεν είναι εύφλεκτο. Αντίθετα, τα μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και μπορούν να αναφλεγούν εύκολα σε κλειστούς χώρους ή κοντά σε πηγές θερμότητας.