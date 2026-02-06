Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τέλος στα σενάρια γύρω από το μέλλον του στο NBA, επιβεβαιώνοντας ότι θα παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς μετά από εβδομάδες έντονης φημολογίας περί πιθανής ανταλλαγής.

Το τελευταίο διάστημα το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ βρισκόταν στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε ζητήσει από τη διοίκηση των «Ελαφιών» να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός trade. Ωστόσο, η προθεσμία των ανταλλαγών πέρασε χωρίς καμία κίνηση, με αποτελέσματα ο δύο φορές MVP του NBA να συνεχίζει κανονικά στο Μιλγουόκι.

Μήνυμα μέσω… «Wolf of Wall Street»

Για να κλείσει οριστικά τη συζήτηση, ο «Greek Freak” ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την εμβληματική σκηνή από την ταινία «The Wolf of Wall Street», όπου ο χαρακτήρας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο φωνάζει «δεν φεύγω». Με αυτόν τον τρόπο έκανε σαφές ότι παραμένει στην ομάδα.

Στην ανάρτηση συνόδευσε το βίντεο με τη φράση «Legends don’t go looking; they attract» (σ.σ. «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν»), μήνυμα που αναδημοσίευσαν και οι Μπακς από τον επίσημο λογαριασμό τους.

Το θρίλερ είχε… τέλος

Η κατάσταση γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά θέματα της offseason του NBA, με φήμες περί αποχώρησης να κυριαρχούν για εβδομάδες, κυρίως λόγω αβεβαιότητας για την αγωνιστική κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα.

Με την αγορά των ανταλλαγών πλέον να έχει κλείσει, όλα δείχνουν ότι ο «Greek Freak» θα συνεχίσει να ηγείται των Μπακς, μέχρι το τέλος της σεζόν, βάζοντας τέλος σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σενάρια στο NBA.