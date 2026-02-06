Ισραήλ: Διώξεις σε στρατιωτικούς για λαθρεμπόριο iPhone και τσιγάρων στη Γάζα - Έβγαλαν εκατομμύρια

Οι ισραηλινές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε περισσότερα από δώδεκα άτομα, ανάμεσά τους εφέδρους στρατιωτικούς αλλά και τον αδελφό του επικεφαλής της Shin Bet, για συμμετοχή σε εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου που διοχέτευε τσιγάρα, iPhone και άλλα αγαθά στη ρημαγμένη από τον πόλεμο Γάζα.

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια που κατατέθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη, το κύκλωμα αποκόμισε κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων σε μια περίοδο που το Ισραήλ είχε επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην είσοδο αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η δράση αυτή ενίσχυσε οικονομικά τη Χαμάς στην προσπάθειά της να διατηρήσει τον έλεγχο του θύλακα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, βοήθεια προς τον εχθρό σε καιρό πολέμου, κατάχρηση αγαθών για τρομοκρατικούς σκοπούς, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και δωροδοκία. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό κράτηση.

? BREAKING



An Israeli court has charged Bezalel Zini — the brother of Shin Bet (Israel Security Agency) chief David Zini — with allegedly smuggling cigarettes worth tens of thousands of dollars into the Gaza Strip amid the ongoing war and severe humanitarian shortages.… pic.twitter.com/PvN8wjtWcV

— The Middle East (@A_M_R_M1) February 5, 2026



Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία σημειώνεται: «Ο IDF αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα το φαινόμενο της λαθραίας διακίνησης στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους. Εάν προσωπικό του IDF που υπηρετεί στον τακτικό στρατό ή στην εφεδρεία εμπλέκεται σε αυτές τις δραστηριότητες, το ζήτημα είναι ακόμη πιο σοβαρό», αναφέρει ο στρατός σε δήλωσή του».

Ο ρόλος του Μπεζαλέλ Ζίνι

Ένας από τους κατηγορούμενους είναι ο Μπεζαλέλ Ζίνι, αδελφός του Νταβίντ Ζίνι, ο οποίος διορίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Shin Bet. Λόγω της οικογενειακής σύγκρουσης συμφερόντων, την έρευνα για τον Μπεζαλέλ Ζίνι ανέλαβε η αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι ύποπτοι ανακρίθηκαν από τη Shin Bet.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Ζίνι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα τελικά στάδια της επιχείρησης στα τέλη του 2025, αποκομίζοντας πάνω από 100.000 δολάρια από τη λαθραία εισαγωγή τσιγάρων στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του διετούς πολέμου, ηγείτο ομάδας εργολάβων του υπουργείου Άμυνας, υπεύθυνων για την ανάπτυξη βαρέων μηχανημάτων στη Γάζα για κατεδαφίσεις κατοικιών και άλλα τεχνικά έργα, γεγονός που του έδινε τακτική πρόσβαση στον αποκλεισμένο θύλακα.

Prosecutors have filed charges against the brother of the head of Israel’s domestic intelligence agency over the alleged smuggling of cigarettes into the besieged Gaza Strip. pic.twitter.com/JpShydrQb1

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 5, 2026



Στρατιωτικά οχήματα και στολές για κάλυψη

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Ζίνι, μαζί με τουλάχιστον πέντε εφέδρους, αξιοποίησαν τη γνώση της περιοχής, τα στρατιωτικά πρωτόκολλα, ακόμη και στρατιωτικά οχήματα και στολές, ώστε να καμουφλάρουν και να μεταφέρουν αγαθά που προμηθεύονταν από Παλαιστίνιους προμηθευτές στη Δυτική Όχθη προς προκαθορισμένα σημεία παράδοσης στη Γάζα.

Τα φορτία περιλάμβαναν παλέτες τσιγάρων, εκατοντάδες iPhone 17 Max Pro, ιατρικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία παραλάμβαναν συνεργάτες από την πλευρά της Γάζας. «Οι πράξεις έγιναν για χρηματικό όφελος, με πλήρη επίγνωση της πιθανότητας τα απαγορευμένα αγαθά να καταλήξουν στη Χαμάς», αναφέρουν οι εισαγγελείς, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι αποδέχονταν ως πιθανό ενδεχόμενο την ενίσχυση του εχθρού του Ισραήλ.

Κέρδη εκατομμυρίων και μαύρη αγορά

Μετά την επίθεση της Hamas στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το Ισραήλ περιόρισε δραστικά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορευμάτων στη Γάζα, με κάθε μετακίνηση να παρακολουθείται στενά. Ακόμη και μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου και τη σχετική αύξηση των κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί εκτενή λίστα «διπλής χρήσης» και μη απαραίτητων αγαθών που απαγορεύονται, τροφοδοτώντας ελλείψεις, υψηλές τιμές και μια ακμάζουσα μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Χαμάς φέρεται να αποκόμισε «εκατοντάδες εκατομμύρια σέκελ» από φόρους ή μεταπώληση των λαθραίων αγαθών. Όπως δήλωσε ο Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην αξιωματικός ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών με ειδίκευση στα παλαιστινιακά ζητήματα, «η Χαμάς φορολογεί οτιδήποτε κινείται στη Γάζα, από εισαγωγές και αγαθά μέχρι έργα υποδομών».

Το κύκλωμα φέρεται να ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν επιχειρηματίες προσέγγισαν και δωροδόκησαν εφέδρους στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας. Σε μία από τις πρώτες επιχειρήσεις, αποστολή 26 κιβωτίων τσιγάρων, με περίπου 500 πακέτα το καθένα, απέφερε κέρδη 3,9 εκατ. σέκελ, δηλαδή περίπου 1,25 εκατ. δολάρια.

Πολιτικές αντιδράσεις και δικαστικές εξελίξεις

Στην τελευταία γνωστή επιχείρηση, φορτηγό με τσιγάρα, iPhone, ηλεκτρικές θερμάστρες και εστίες υγραερίου ακινητοποιήθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα στα τέλη Δεκεμβρίου, οδηγώντας στη διάλυση του κυκλώματος. Οι περισσότεροι επικεφαλής συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στη Shin Bet, ενώ ο Ζίνι συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα.

Η οικογένεια Ζίνι απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτικό «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του Νταβίντ Ζίνι. Ο πατέρας του, Γιοσέφ Ζίνι, γνωστός ραβίνος, δήλωσε ότι «δεν θέλουν να πλήξουν τον Μπεζαλέλ, αλλά τον αδελφό του». Πριν αρθεί η απαγόρευση δημοσιότητας της υπόθεσης, είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «κατάφωρο ψέμα».

Ο διορισμός του Νταβίντ Ζίνι στην ηγεσία της Shin Bet πέρυσι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του Ρόνεν Μπαρ εν μέσω ερευνών για συνεργάτες του πρωθυπουργού. Αν και αναλυτές θεωρούν απίθανη την παραίτηση ή απομάκρυνσή του, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την επίσημη απαγγελία κατηγοριών κατά του αδελφού του.

