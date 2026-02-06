Πώς μπορούν να σας κλέψουν μέσω POS: Μακρινή πιθανότητα ή αστικός μύθος;

Ζούμε πλέον σε μια εποχή που οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Οι πληρωμές μέσω POS έχουν καταστεί μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να σας κλέψουν μέσω POS; Είναι μια έστω μακρινή πιθανότητα ή απλά ένας αστικός μύθος;

Θεωρητικά, είναι δυνατό. Αλλά στην πράξη, είναι... σχεδόν αδύνατο.

Πρέπει ο δράστης να βρίσκεται σε απόσταση λίγων εκατοστών από το θύμα και επίσης η πιστωτική κάρτα δεν πρέπει να είναι θωρακισμένη. Το δε πορτοφόλι του θύματος πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική τσέπη. Αν συντρέχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες οι κλοπές μέσω POS είναι δυνατές θεωρητικά.

Πώς φτάσαμε σε αυτή την συζήτηση; Από μια σύλληψη μιας γυναίκας στο Σορέντο της Ιταλίας, η οποία είχε ένα φορητό POS στην τσάντα της με σκοπό την κλοπή.

Η τεχνική για να ξαφρίζουν μέσω POS

Η τεχνική, όπως αναφέρει η Corriere della Sera , είναι απλή: το μόνο που χρειάζεται ο δράστης είναι ένας συνεργός του να αποσπάσει την προσοχή του θύματος, ούτως ώστε ο ίδιος, που φέρει το κινητό POS, να πλησιάσει στην τσέπη με το πορτοφόλι και ευθύς ενεργοποιείται η συναλλαγή. Αυτό εκμεταλλεύεται τις ανέπαφες πληρωμές, οι οποίες μπορούν να γίνουν χωρίς PIN για έως και 50 ευρώ. Ακόμα κι αν για πολλούς, αυτό είναι απλώς ένας αστικός μύθος.

Επομένως η κλοπή μέσω ενός POS είναι τεχνικά εφικτή θεωρητικά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί στην πραγματικότητα. Τα τερματικά POS συνήθως ενεργοποιούν μια πληρωμή όταν μια κάρτα, τηλέφωνο ή smartwatch βρίσκεται κοντά τους. Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 14443 και την τεχνολογία NFC (Near Field Communication), που σημαίνει ότι λειτουργεί στο "κοντινό πεδίο". Εξ ου και το πρώτο πρόβλημα: πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση 4 εκατοστών από το τερματικό POS και την κάρτα, χωρίς κανένα εμπόδιο μεταξύ τους. Επομένως, το να έχετε απλώς δύο πιστωτικές κάρτες στο πορτοφόλι σας είναι αρκετό για να αποτρέψετε την κλοπή. Ή φυλάξτε τις σε μια εσωτερική τσέπη.

Έτσι, η πιθανότητα να πέσετε θύμα ληστείας χρησιμοποιώντας ένα τερματικό POS γίνεται πολύ μικρή με μια πιστωτική κάρτα. Και ακόμη περισσότερο με ένα τηλέφωνο. Μια πληρωμή δεν μπορεί ποτέ να ενεργοποιηθεί χωρίς έλεγχο ταυτότητας προσώπου ή δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το Google Wallet, από την άλλη πλευρά, σας επέτρεπε να πληρώνετε μικρά ποσά ενεργοποιώντας την οθόνη και χωρίς να ξεκλειδώνετε το τηλέφωνο, σε παλαιότερα μοντέλα. Όχι πια. Επιπλέον, οι αγορές σε τερματικά POS καταγράφονται γενικά. Τα χρήματα καταλήγουν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Και υπάρχουν επιστροφές χρημάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιδέα της κλοπής πορτοφολιών χρησιμοποιώντας ένα τερματικό POS μοιάζει περισσότερο με αστικό μύθο.

