Πώς μπορούν να σας κλέψουν μέσω POS: Μακρινή πιθανότητα ή αστικός μύθος;

H τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και πώς μπορείτε να προστατευτείτε 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πώς μπορούν να σας κλέψουν μέσω POS: Μακρινή πιθανότητα ή αστικός μύθος;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ζούμε πλέον σε μια εποχή που οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Οι πληρωμές μέσω POS έχουν καταστεί μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να σας κλέψουν μέσω POS; Είναι μια έστω μακρινή πιθανότητα ή απλά ένας αστικός μύθος;

Θεωρητικά, είναι δυνατό. Αλλά στην πράξη, είναι... σχεδόν αδύνατο.

Πρέπει ο δράστης να βρίσκεται σε απόσταση λίγων εκατοστών από το θύμα και επίσης η πιστωτική κάρτα δεν πρέπει να είναι θωρακισμένη. Το δε πορτοφόλι του θύματος πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική τσέπη. Αν συντρέχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες οι κλοπές μέσω POS είναι δυνατές θεωρητικά.

Πώς φτάσαμε σε αυτή την συζήτηση; Από μια σύλληψη μιας γυναίκας στο Σορέντο της Ιταλίας, η οποία είχε ένα φορητό POS στην τσάντα της με σκοπό την κλοπή.

Η τεχνική για να ξαφρίζουν μέσω POS

Η τεχνική, όπως αναφέρει η Corriere della Sera , είναι απλή: το μόνο που χρειάζεται ο δράστης είναι ένας συνεργός του να αποσπάσει την προσοχή του θύματος, ούτως ώστε ο ίδιος, που φέρει το κινητό POS, να πλησιάσει στην τσέπη με το πορτοφόλι και ευθύς ενεργοποιείται η συναλλαγή. Αυτό εκμεταλλεύεται τις ανέπαφες πληρωμές, οι οποίες μπορούν να γίνουν χωρίς PIN για έως και 50 ευρώ. Ακόμα κι αν για πολλούς, αυτό είναι απλώς ένας αστικός μύθος.

Επομένως η κλοπή μέσω ενός POS είναι τεχνικά εφικτή θεωρητικά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί στην πραγματικότητα. Τα τερματικά POS συνήθως ενεργοποιούν μια πληρωμή όταν μια κάρτα, τηλέφωνο ή smartwatch βρίσκεται κοντά τους. Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 14443 και την τεχνολογία NFC (Near Field Communication), που σημαίνει ότι λειτουργεί στο "κοντινό πεδίο". Εξ ου και το πρώτο πρόβλημα: πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση 4 εκατοστών από το τερματικό POS και την κάρτα, χωρίς κανένα εμπόδιο μεταξύ τους. Επομένως, το να έχετε απλώς δύο πιστωτικές κάρτες στο πορτοφόλι σας είναι αρκετό για να αποτρέψετε την κλοπή. Ή φυλάξτε τις σε μια εσωτερική τσέπη.

Έτσι, η πιθανότητα να πέσετε θύμα ληστείας χρησιμοποιώντας ένα τερματικό POS γίνεται πολύ μικρή με μια πιστωτική κάρτα. Και ακόμη περισσότερο με ένα τηλέφωνο. Μια πληρωμή δεν μπορεί ποτέ να ενεργοποιηθεί χωρίς έλεγχο ταυτότητας προσώπου ή δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το Google Wallet, από την άλλη πλευρά, σας επέτρεπε να πληρώνετε μικρά ποσά ενεργοποιώντας την οθόνη και χωρίς να ξεκλειδώνετε το τηλέφωνο, σε παλαιότερα μοντέλα. Όχι πια. Επιπλέον, οι αγορές σε τερματικά POS καταγράφονται γενικά. Τα χρήματα καταλήγουν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Και υπάρχουν επιστροφές χρημάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιδέα της κλοπής πορτοφολιών χρησιμοποιώντας ένα τερματικό POS μοιάζει περισσότερο με αστικό μύθο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά - Δεμένα τα πλοία, κανονικά εκτελούνται δρομολόγια από Ραφήνα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου

07:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αμερικανικό χτύπημα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί - Βίντεο

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν» - Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Φεβρουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ψάχνει αντίδραση με Βίρτους ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Κλείδωσε η ημερομηνία στη Λάρισα με 36 κατηγορούμενους

06:36LIFESTYLE

MasterChef: Όταν η επιτυχία έχει όνομα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τις ΗΠΑ το απομονωμένο νησί στη μέση του Ινδικού - Ο Τραμπ «απειλεί» τον Στάρμερ για χάρη του

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Η «Διαφάνεια» του Τσίπρα σηματοδοτεί τη «νέα φάση» στον πολιτικό σχεδιασμό του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διώξεις σε στρατιωτικούς για λαθρεμπόριο iPhone και τσιγάρων στη Γάζα - Έβγαλαν εκατομμύρια εν μέσω του πολέμου

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση Αρείου Πάγου για τους τόκους: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Ερντογάν

06:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: Σήμερα οι κρίσιμες συνομιλίες στο Ομάν – Με ποιες θέσεις προσέρχονται Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Οι σχέσεις του με την ελίτ των Βρυξελλών και της Ευρώπης – Τα πρακτορεία μοντέλων, τα πολυτελή εστιατόρια και οι πολιτικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε ο επιχειρηματίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρασκευή με σκόνη από την Αφρική και τοπικές καταιγίδες – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Οι σχέσεις του με την ελίτ των Βρυξελλών και της Ευρώπης – Τα πρακτορεία μοντέλων, τα πολυτελή εστιατόρια και οι πολιτικοί

06:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μπορούν να σας κλέψουν μέσω POS: Μακρινή πιθανότητα ή αστικός μύθος;

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τις ΗΠΑ το απομονωμένο νησί στη μέση του Ινδικού - Ο Τραμπ «απειλεί» τον Στάρμερ για χάρη του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διώξεις σε στρατιωτικούς για λαθρεμπόριο iPhone και τσιγάρων στη Γάζα - Έβγαλαν εκατομμύρια εν μέσω του πολέμου

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου

06:36LIFESTYLE

MasterChef: Όταν η επιτυχία έχει όνομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ