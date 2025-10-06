Λάρισα: Το νέο κόλπο  που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν πολίτες – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ένα επίπεδο παραπάνω έχουν πάει οι απατεώνες τη φαντασία τους που δεν σταματούν να ψάχνουν και να εφευρίσκουν νέους τρόπους για να εξαπατούν συμπολίτες μας.

Οι απατεώνες στη Λάρισα, μετά τα τροχαία ατυχήματα και τους τεχνικούς της ΔΕΗ, βρήκαν έναν νέο τρόπο να εξαπατούν τα θύματά τους το οποίο έχει μηδενικό ρίσκο καθώς δεν απαιτεί φυσική επαφή, δηλαδή περισυλλογή χρημάτων ή χρυσαφικών από κάποιο σημείο.

Το νέο αυτό τρόπο δράσης των απατεώνων «ξεσκεπάζει» το ηχητικό ντοκουμέντο που αποκάλυψε το onlarissa.gr.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο απατεώνας έχει το ονοματεπώνυμο «Νίκος Ανδριανόπουλος» και δηλώνει πως είναι από τα «κεντρικά του ΕΦΚΑ» τηλεφωνεί σε «ανυποψίαστη» Λαρισαία. Της λέει πως δικαιούται να πάρει μία κάρτα ύψους 450 ευρώ τα οποία μπορεί να κάνει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ ή να τα δαπανήσει σε αγορές σε σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, όπως εξηγεί στη συνέχεια, για να συμβεί αυτό «χρειάζεται να περάσει κάποιους κωδικούς». Ο απατεώνας συνεχίζει δίνοντας οδηγίες στο υποψήφιο θύμα του: «Θα πάτε σε ένα μίνι μάρκετ ή περίπτερο και θα σας πω εγώ κάποιους κωδικούς που χρειαζόμαστε. Κάρτες paysafe».

Για όσους δεν γνωρίζουν, οι συγκεκριμένες κάρτες αγοράζονται με μετρητά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές και αγορές. Στην περίπτωση που το θύμα δε γνωρίζει τι είναι, τότε οι δράστες το οδηγούν στο να αγοράσει την κάρτα και να τους δώσει τον κωδικό της (αριθμοί), δηλαδή να τους δώσει τα χρήματα που πλήρωσε!

Ωστόσο στη συγκεριμένη περίπτωση το υποψήφιο θύμα έδειξε ιδιαίτερη ψυχραιμία και έσπευσε να ηχογραφήσει την συνομιλία η οποία έληξε… άδοξα για τον απατεώνα, αφού κατάλαβε στο τέλος ό,τι είχε γίνει αντιληπτός…

