Καλαμάτα: Οι καταληψίες των ΕΠΑΛ Μεσσήνης έφθασαν μέχρι το Luben

Αίσθηση προκάλεσε η εικόνα μαθητών του 1ου, 2ου και 4ου ΕΠΑΛ Μεσσήνης στην Καλαμάτα που τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (29/9) προχώρησαν σε κατάληψη.

Οι μαθητές στο 4ο ΕΠΑΛ έκλεισαν την είσοδο του κτηρίου δίπλα από το κλειστό προπονητήριο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα και τη λειτουργία της μονάδας, όπως θέρμανση, παροχή βιβλίων, έλλειψη καθηγητών και προβλήματα από την υγρασία.

Η κατάληψη μπορεί να τερματίστηκε ωστόσο ο κόπος των μαθητών δεν πήγε χαμένος καθώς έλαβαν έπειτα από διάλογο με τις αρμόδιες αρχές διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν και πλέον δεν υπάρχει κάποια σχολική μονάδα ΕΠΑΛ στην πόλη που να τελεί υπό κατάληψη.

Οι καταληψίες των ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα έφθασαν μέχρι το Luben

Η ασυνήθιστη εικόνα των μαθητών που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, γυαλιά και full face προκάλεσαν αίσθηση και γρήγορα έγιναν viral μέσα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Μάλιτα πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά κυρίως την εικόνα αυτήν των μαθητών με τα σχόλια να παίρνουν φωτιά κάτω από τα βίντεο.

Με πληροφορίες από messinialive.gr, kalamatanews.gr