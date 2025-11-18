Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ με το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα

Το λεγόμενο «κόλπο με το χαρτονόμισμα» εκμεταλλεύεται μια στιγμή αμφιβολίας

Δημήτρης Δρίζος


Μια σκηνή που επαναλαμβάνεται συχνά σε ΑΤΜ: ένα χαρτονόμισμα που εξέχει ελαφρώς από τη θυρίδα ανάληψης. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ξεχασμένα χρήματα ή με κάποιο χαρτονόμισμα που «κράτησε» το μηχάνημα. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για παγίδα σχεδιασμένη να στοχεύει κυρίως ηλικιωμένους και αφηρημένους χρήστες.

Το λεγόμενο «κόλπο με το χαρτονόμισμα» εκμεταλλεύεται μια στιγμή αμφιβολίας. Ο χρήστης, προσπαθώντας να τραβήξει το χαρτονόμισμα, πιστεύοντας ότι βρήκε ξεχασμένα χρήματα ή ότι το ΑΤΜ έχει μπλοκάρει, εκθέτει τον εαυτό του στην προσέγγιση κάποιου που εμφανίζεται ως «βοηθός». Σε εκείνη την αναμπουμπούλα, ο επιτήδειος μπορεί να παρακολουθήσει την οθόνη, να παρέμβει στη συναλλαγή ή ακόμη και να ζητήσει την κάρτα δήθεν για να «ελέγξει το πρόβλημα».

Η απάτη λειτουργεί γιατί πατά πάνω στην περιέργεια και στην παρόρμηση του χρήστη να διεκδικήσει το φαινομενικά ξεχασμένο χαρτονόμισμα, δημιουργώντας μια ευάλωτη στιγμή που οι δράστες αξιοποιούν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία ή στην κάρτα.

Πώς δεν πέφτει κανείς θύμα

Οι αρχές και οι ειδικοί συμβουλεύουν πως, με το που εντοπιστεί κολλημένο χαρτονόμισμα ή οποιαδήποτε ανωμαλία στο μηχάνημα, η συναλλαγή πρέπει να ακυρώνεται αμέσως και η κάρτα να αποσύρεται χωρίς καθυστέρηση. Η αποφυγή κάθε «βοήθειας» από αγνώστους θεωρείται κρίσιμη.

Μεταξύ των πιο βασικών συστάσεων είναι:

  • Να χρησιμοποιούνται ΑΤΜ σε πολυσύχναστα σημεία ή μέσα σε τραπεζικά υποκαταστήματα.
  • Να καλύπτεται το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση του PIN.
  • Να ελέγχονται τυχόν χαλαρά εξαρτήματα ή αφύσικες επιφάνειες στο ΑΤΜ.
    Να μην παραδίδεται η κάρτα σε τρίτους, ακόμη κι αν ισχυρίζονται ότι βοηθούν.

Σε περίπτωση υποψίας απάτης, συστήνεται άμεσο μπλοκάρισμα της κάρτας, επικοινωνία με την τράπεζα, έλεγχος των πρόσφατων κινήσεων και αναφορά του περιστατικού στις αρχές. Παράλληλα, οι τράπεζες πρέπει να ενημερώνονται ώστε να ελέγχουν τον εξοπλισμό.

Άλλες συχνές παγίδες στα ΑΤΜ

Το «κόλπο με το χαρτονόμισμα» αποτελεί μία μόνο εκδοχή των απάτης που στήνονται σε ΑΤΜ. Παραμένουν συχνές οι υποθέσεις με συσκευές που αντιγράφουν δεδομένα καρτών (skimming), μικροκάμερες για την καταγραφή PIN, μπλοκάρισμα της θυρίδας ανάληψης ή περισπασμούς από συνεργούς.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές και δια ζώσης απάτες εξελίσσονται διαρκώς, η πρόληψη είναι η καλύτερη άμυνα. Και μια απλή κίνηση —όπως το να μην τραβήξει κανείς ένα «κολλημένο» χαρτονόμισμα— μπορεί να αποτρέψει μεγάλες απώλειες.



