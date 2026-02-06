Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ Α)
Αγαμ. Μεταξά και Ασημακοπούλου
- ΒΑΡΗ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ)
Αθ. Διάκου και Χατζηχρήστου
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Νικηταρά και Τεπελενίου
- ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Κορίνθου και Καποδιστρίου
- ΝΙΚΑΙΑ
Μεσολογγίου και Τάρσου
- ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Θουκυδίδου και Αναστάσεως
