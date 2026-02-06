Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ Α)
    Αγαμ. Μεταξά και Ασημακοπούλου
  • ΒΑΡΗ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ)
    Αθ. Διάκου και Χατζηχρήστου
  • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
    Νικηταρά και Τεπελενίου
  • ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
    Κορίνθου και Καποδιστρίου
  • ΝΙΚΑΙΑ
    Μεσολογγίου και Τάρσου
  • ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Θουκυδίδου και Αναστάσεως
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά - Δεμένα τα πλοία, κανονικά εκτελούνται δρομολόγια από Ραφήνα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου

07:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αμερικανικό χτύπημα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί - Βίντεο

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν» - Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Φεβρουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ψάχνει αντίδραση με Βίρτους ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Κλείδωσε η ημερομηνία στη Λάρισα με 36 κατηγορούμενους

06:36LIFESTYLE

MasterChef: Όταν η επιτυχία έχει όνομα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τις ΗΠΑ το απομονωμένο νησί στη μέση του Ινδικού - Ο Τραμπ «απειλεί» τον Στάρμερ για χάρη του

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Η «Διαφάνεια» του Τσίπρα σηματοδοτεί τη «νέα φάση» στον πολιτικό σχεδιασμό του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διώξεις σε στρατιωτικούς για λαθρεμπόριο iPhone και τσιγάρων στη Γάζα - Έβγαλαν εκατομμύρια εν μέσω του πολέμου

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση Αρείου Πάγου για τους τόκους: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Ερντογάν

06:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: Σήμερα οι κρίσιμες συνομιλίες στο Ομάν – Με ποιες θέσεις προσέρχονται Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Οι σχέσεις του με την ελίτ των Βρυξελλών και της Ευρώπης – Τα πρακτορεία μοντέλων, τα πολυτελή εστιατόρια και οι πολιτικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε ο επιχειρηματίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρασκευή με σκόνη από την Αφρική και τοπικές καταιγίδες – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Οι σχέσεις του με την ελίτ των Βρυξελλών και της Ευρώπης – Τα πρακτορεία μοντέλων, τα πολυτελή εστιατόρια και οι πολιτικοί

06:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μπορούν να σας κλέψουν μέσω POS: Μακρινή πιθανότητα ή αστικός μύθος;

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τις ΗΠΑ το απομονωμένο νησί στη μέση του Ινδικού - Ο Τραμπ «απειλεί» τον Στάρμερ για χάρη του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διώξεις σε στρατιωτικούς για λαθρεμπόριο iPhone και τσιγάρων στη Γάζα - Έβγαλαν εκατομμύρια εν μέσω του πολέμου

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου

06:36LIFESTYLE

MasterChef: Όταν η επιτυχία έχει όνομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ