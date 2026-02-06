Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (6/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

6/2/2026 12:00:00 πμ

6/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 12:00 πμ έως: 16:00 μμ

149

Λειτουργία

6/2/2026 6:30:00 πμ

6/2/2026 5:30:00 μμ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΔΗ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΦΙΛΩΤΑ - ΜΑΛΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΟΧΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΝΕΡΑΙΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

80

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2025 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΛΑΚΚΑ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΝΩΟΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΜΥΘΟΣ - ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΟΣ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΤΗΝΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΙΡΙΔΟΣ - ΛΥΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΥΡΡΙΧΟΥ - Π.ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΘΑΣΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΕΩΣ - - ΦΥΛΛΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΛΗΔΑΣ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ - ΑΡΕΩΣ - Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΩΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΥΡΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΒΕΝΕΤΗ - ΑΛΚΥΩΝΙΔΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1557

Λειτουργία

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΩΝΗΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΩΝΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 44 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΩΔΩΝΗΣ 33 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

107

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

148

Λειτουργία

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 11:30:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΙΑΚ.ΔΙΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 34 από: 12:00 πμ έως: 12:00 πμ

97

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

146

Λειτουργία

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

108

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 12:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΑΔΝΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: Κ. ΚΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

147

Λειτουργία

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

78

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

79

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 1:00:00 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΞΑΝΘΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΩΣ ΞΑΝΘΟΥ.

108

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 2:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΔΕΛΓΕΡΗ έως κάθετο: ΤΡΑΚΑΔΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

59

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 2:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΙΝΔΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΩΡΟΠΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΣΕΙΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

357

Λειτουργία

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 2:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ, ΕΣΠΕΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΠΛΕΙΑΔΩΝ.

109

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΦΛΑΓΓΙΝΑ, ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ.

101

Κατασκευές

6/2/2026 8:00:00 πμ

6/2/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

103

Κατασκευές

6/2/2026 8:30:00 πμ

6/2/2026 12:30:00 μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ

1064

Συντήρηση

6/2/2026 8:30:00 πμ

6/2/2026 4:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - ΚΛΥΤΑΙΜΝΙΣΤΡΑΣ - ΚΑΛΧΟΥ - ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ - ΗΡΑΣ - ΝΑΥΣΙΚΑΣ - ΘΕΤΙΔΟΣ

81

Κατασκευές

6/2/2026 10:00:00 πμ

6/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΝΑΛΗ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

102

Κατασκευές

6/2/2026 10:30:00 πμ

6/2/2026 1:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ ΝΟ 45 έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ ΝΟ 10 από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΡΟΔΩΝ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ

98

Κατασκευές

6/2/2026 11:00:00 πμ

6/2/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΕΦΕΡΗ, ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΡΙΤΣΗ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΣΤΡ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΕΡΤΣΕΤΗ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

107

Κατασκευές

6/2/2026 12:00:00 μμ

6/2/2026 3:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ απο κάθετο: ΦΡΥΝΙΧΟΥ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ έως κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΤΑΝΩΝ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

99

Κατασκευές

6/2/2026 12:00:00 μμ

6/2/2026 4:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΑΔΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

6/2/2026 1:00:00 μμ

6/2/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΣΙΚΑΣ - ΑΙΓΛΗΣ - ΠΗΛΙΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

358

Λειτουργία

6/2/2026 2:00:00 μμ

6/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΖΩΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:Ε. ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

145

Λειτουργία

6/2/2026 4:00:00 μμ

6/2/2026 6:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 116 + 124 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΓΑΝΗΣ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

Συντήρηση

