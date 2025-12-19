Χριστουγεννιάτικες κάρτες του Χίτλερ σε μυστικό ημερολόγιο διαβόητου ναζί φίλου του

Λεπτομερείς περιγραφές από την καθημερινότητα στο Τρίτο Ράιχ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τις εσωτερικές ναζιστικές αντιπαλότητες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χριστουγεννιάτικες κάρτες του Χίτλερ σε μυστικό ημερολόγιο διαβόητου ναζί φίλου του

Ο Αδόλφος Χίτλερ χαιρετίζεται από παιδιά της Βαυαρία στο Herrenchiemsee της Βαυαρίας, στις 3 Ιουλίου 1933

Προσωπικές χριστουγεννιάτικες κάρτες που έστειλε ο Αδόλφος Χίτλερ βρέθηκαν μέσα σε ένα δερματόδετο ημερολόγιο 75 σελίδων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που έγραψε ένας διαβόητος ναζί και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις συναντήσεις τους και για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούσε επιμελώς τις διαταγές.

To ημερολόγιο, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε, εμφανίστηκε, άγνωστο πώς, σε δημοπρασία στις ΗΠΑ και πωλήθηκε στο Αρχείο της πόλης του Lüneburg έναντι σχεδόν 7.000 ευρώ.

Ο Οtto Telschow ήταν «Γκαουλάιτερ»- ένας αρχηγός των Ναζί που έφερε την πολιτική ευθύνη για μια περιοχή - του Ost-Hannover, αυτό που σήμερα είναι το βόρειο γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Το ημερολόγιο δείχνει έναν άνθρωπο που ήταν απόλυτα άνετος με τον τρόμο και σε έναν ρόλο εξουσίας που χρησιμοποίησε για να συντρίψει ανελέητα όλους τους εχθρούς.

Έγραψε ανοιχτά για τις εσωτερικές ναζιστικές αντιπαλότητες και έκρινε τους συναδέλφους του στο κόμμα. Σημείωσε επίσης προσεκτικά τα δώρα που έλαβε - παράλληλα με αποσπάσματα γεμάτα με αντισημιτικά ξεσπάσματα.

Ταυτόχρονα, κατέγραφε με σχολαστική λεπτομέρεια και διεστραμμένη ακρίβεια τα πιο ασήμαντα γεγονότα. Μεταξύ αυτών ήταν ο καιρός στο Lüneburg. Οι καθημερινές συνήθειες. Η συνηθισμένη ζωή που συνέχιζε παρά την καταδίωξη και τη βία.

Οι ερευνητές λένε ότι συμμετείχε ενεργά σε αποφάσεις που οδήγησαν άμεσα σε αμέτρητες θανατικές ποινές.

Σε μια περίπτωση έγραψε ότι ο Χίτλερ είχε τραυματιστεί στο χέρι, λέγοντας: «Ο Φύρερ μας χαιρέτησε με το αριστερό του χέρι, καθώς το δεξί του είναι ακόμα πρησμένο. Αλλά όταν μιλάει, είναι ο ίδιος όπως πάντα».

Οι ιστορικοί λένε ότι το ημερολόγιο είναι μια εξαιρετικά σπάνια πηγή, καθώς αποκαλύπτει τις ανεπιφύλακτες σκέψεις ενός ναζιστή Γκαουλάιτερ.

Μέχρι τώρα, ήταν γνωστά μόνο τα επίσημα έγγραφα. Το ημερολόγιο εγείρει επίσης ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με την καταναγκαστική εργασία. Μια ανεξιχνίαστη υπόθεση αφορά μια Ουκρανή εργάτρια που είχε ανατεθεί στην υπηρεσία του Telschow. Η τύχη της παραμένει ασαφής.

Η πόλη Lüneburg, κάτοχος πλέον του ημερολογίου σχεδιάζει να το δημοσιεύσει, αποκαλύπτοντας πώς ασκούνταν η ναζιστική εξουσία εκ των έσω.

Ο Otto Telschow πέθανε το 1945, λίγες μέρες μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας.

