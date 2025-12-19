Η λίστα με τις 10 πιο λουσάτες πόλεις του κόσμου

Το Παρίσι επιστρέφει στην κορυφή. Μια νέα διεθνής έρευνα το κατατάσσει ως την πιο πολυτελή πόλη για μόνιμη διαβίωση, μπροστά από μητροπόλεις που παραδοσιακά συνδέονται με τον πλούτο.

