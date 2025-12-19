Αυτό είναι το πλοίο που μετέφερε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» κοκαΐνη - Κατασχέθηκαν 4,1 τόνοι

Φωτογραφίες με το παράνομο φορτίο κοκαΐνης, το οποίο αποπειράθηκε να μεταφερθεί από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΔΑΟΕ. Το αλιευτικό σκάφος, που θεωρείται συνδεδεμένο με τον «Έλληνα Εσκομπάρ», οδηγήθηκε εκεί ρυμουλκούμενο μετά την κατάσχεση.

Όπως αναφέρουν οι γαλλικές αρχές, που έχουν αναλάβει την έρευνα και την επίβλεψη της υπόθεσης, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ναρκωτικών που βρέθηκαν στο σκάφος. Συνολικά, εντοπίστηκαν σάκοι που περιείχαν 4 τόνους και 100 κιλά κοκαΐνης, ποσότητα που υπογραμμίζει το μέγεθος της επιχείρησης παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, που εντόπισε και ακινητοποίησε το παράνομο φορτίο. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί μέρος των εντατικών προσπαθειών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Καραϊβικής.

Υπενθυμίζεται πως το ρεσάλτο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, που αποκάλυψε το παράνομο φορτίο έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη του Έλληνα «Εσκομπάρ»

Η ΕΛ.ΑΣ. παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης της επιχείρησης «Ίπαλλος», η οποία οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού ως «Έλληνα Εσκομπάρ» και στην εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης.

Σύμφωνα με το Mega, η υπόθεση εξελισσόταν για πάνω από έναν χρόνο, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν μετά την αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στα γραφεία της DEA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε υπεράκτιες περιοχές της Γαλλίας στον Ατλαντικό αλλά και στην Ελλάδα, συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα διακινούσε τα ναρκωτικά παραδίδοντάς τα σε ακτές ή ιστιοπλοϊκά σκάφη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πετούσαν κοντά στις ακτές για να τα περισυλλέγουν δύτες.

Κατά τις έρευνες στο σκάφος εντοπίστηκαν περίπου 5 τόνοι κοκαΐνης. Ο 61χρονος «Έλληνας Εσκομπάρ» φαίνεται ότι συνέχιζε να χρησιμοποιεί το ίδιο πλήρωμα που είχε και στο παρελθόν.