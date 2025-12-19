Χανιά: Καταδικάστηκε ερήμην για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου Αλέξη ο 54χρονος «ερευνητής»

Σε βάρος του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή

Χανιά: Καταδικάστηκε ερήμην για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου Αλέξη ο 54χρονος «ερευνητής»
Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο ο 54χρονος «ερευνητής» για απάτη και απόπειρα απάτης στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά. Ο 54χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος δικάστηκε ερήμην παρά το ότι προσκόμισε βεβαίωση από ιδιώτη ιατρού, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η επιβολή δικαστικών εξόδων 400 ευρώ, καθώς και η κατάσχεση και δήμευση των ηλεκτρονικών συσκευών του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του 54χρονου αποσύρθηκε πριν το ξεκίνημα της διαδικασίας.

Τι κατέθεσε η μητέρα του αγνοούμενου Αλέξη Τσικόπουλου

Στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσε η μητέρα του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που παραμένει αγνοούμενος από τις 7 Δεκεμβρίου. Η γυναίκα περιέγραψε πως ο 54χρονος εμφανίστηκε ως «ερευνητής», ισχυριζόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον γιο της, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένα σημεία στις αστυνομικές αρχές, τα οποία ελέγχθηκαν χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο.

Όπως ανέφερε η μητέρα του 33χρονου Αλέξη, ο κατηγορούμενος ζήτησε αμοιβή 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για έξοδα, ενώ είχε συνταχθεί και πρόχειρο συμφωνητικό. Την περασμένη Τρίτη η μητέρα του αγνοούμενου ενημερώθηκε από τις Αρχές ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ ο ίδιος ο 54χρονος επικοινώνησε μαζί της λέγοντάς της ότι έχει συλληφθεί. Η γυναίκα έχει μεταβεί από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά για να παρακολουθεί από κοντά τις έρευνες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε από την οικογένεια μία τρίχα από τα μαλλιά του 33χρονου, υποστηρίζοντας ότι «κάθε άνθρωπος διαθέτει μια ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με μοναδικό αριθμό».

«Πάνω στον πόνο μας πιστέψαμε αυτά που μας έλεγε», κατέθεσε η μητέρα, η οποία είναι και η ίδια εργαστηριακή γιατρός.

Σημειώνεται ότι στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η έγγραφη κατάθεση του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, Ιωάννη Σγούρου, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει δορυφορικό σύστημα εντοπισμού. Όπως αναφέρθηκε, είχε υποδείξει δύο σημεία – ένα στη Σούδα και ένα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Χαλέπα – καθώς και συντεταγμένες υποτιθέμενης πορείας του αγνοούμενου, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα, έχοντας δημιουργήσει ένα πλήρες «cover story» ως ερευνητής.

Ο εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή του επισήμανε ότι «προέκυψε σαφώς η τέλεση του αδικήματος της τελεσθείσας απάτης, όχι κατ’ εξακολούθηση», τονίζοντας παράλληλα πως ενισχυτικό στοιχείο του δόλου ήταν το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις, επικαλούμενος δήθεν λόγους προσωπικών δεδομένων, όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τη μητέρα του 33χρονου.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και προχώρησε στην καταδίκη του.

