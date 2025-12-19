Καιρός: Από το Αλγέρι έως την Εσπερία -Τα βαρομετρικά που θα έρθουν στη χώρα μας έως τα Χριστούγεννα

Με διάφορα και ενδιαφέροντα μετεωρολογικά φαινόμενα θα κυλήσει ο καιρός έως τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Αρχικά, όπως αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο, το βαρομετρικό χαμηλό από την Αλγερία, αν και εξασθενημένο, είναι ικανό να δώσει αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις απογευματινές-βραδινές ώρες του Σαββάτου ως το απόγευμα της Κυριακής στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πιθανώς τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στη Ν. Πελοπόννησο.

Οι βροχές στην κεντρική Ελλάδα θα είναι ασθενούς ως μέτριας έντασης.

Το χαμηλό από την Εσπερία (23-24/12)

Αν και ακόμα υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ως προς την ακριβή πορεία του, το χαμηλό αυτό και πιο συγκεκριμένα οι περιφερειακές του διαταραχές από το απόγευμα της Τρίτης και στη διάρκεια της Τετάρτης θα προκαλέσουν αξιόλογης έντασης και σχετικά μεγάλης διάρκειας βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το Α. Αιγαίο.

Στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και πιο σύντομα, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα οι πιθανότητες βροχής είναι περιορισμένες.

Κατά τα άλλα, χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Ο αντικυκλώνας της Β-ΒΔ Ευρώπης (23-24/12)

Το σύστημα - κλειδί που θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης από την Α-ΒΑ Ευρώπη προς τις κεντρικές και τις δυτικές περιοχές της ηπείρου μας.

Με αυτή την εξέλιξη, στην κεντρονότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Β. Βαλκανίων, θα δημιουργηθεί βαροκλινική ζώνη, κατά παράλληλο προσανατολισμένη, που έχει τη σημασία της για τον καιρό της περιοχής μας.

Η νοτιοδυτική κυκλοφορία των Χριστουγέννων (25-26/12)

Διαδοχικές διαταραχές, ενσωματωμένες στη νοτιοδυτική ροή της κεντρικής Μεσογείου, θα προκαλέσουν τοπικά φαινόμενα: (α) ανήμερα των Χριστουγέννων βασικά στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο και (β) την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Εξυπακούεται ότι πιο αξιόπιστες προγνώσεις για την κατανομή και την ένταση του υετού το διήμερο 25 και 26/12 θα έχουμε τις επόμενες ημέρες.

