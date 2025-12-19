Πρόταση σταθμός: Αν η αργία πέφτει Σαββατοκύριακο να μετατίθεται μέσα στην εβδομάδα

Τι ισχύει με τις αργίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

Πρόταση σταθμός: Αν η αργία πέφτει Σαββατοκύριακο να μετατίθεται μέσα στην εβδομάδα
Εάν μια αργία πέφτει Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να μετατίθεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας..

Αυτό απαιτούν οι πολιτικοί του Αριστερού Κόμματος και των Πρασίνων στη Γερμανία.

Αλλά πώς χειρίζονται αυτό το θέμα άλλες χώρες;

Στο Βέλγιο, υπάρχουν δέκα αργίες. Εάν αυτές συμπίπτουν με Σαββατοκύριακο, ο εργοδότης πρέπει να αντικαταστήσει την αργία με άλλη ημέρα. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι κανονισμοί, η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Δευτέρα, θεωρείται η αναπληρωματική αργία. Ορισμένες εταιρείες ορίζουν ημέρες-μεταβατικές αργίες ή την περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ως αναπληρωματικές αργίες.

Στο Λουξεμβούργο, οι κινητές αργίες που συμπίπτουν με Σαββατοκύριακο αποζημιώνονται με μία επιπλέον ημέρα άδειας. Ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει πότε θα λάβει την άδεια εντός των επόμενων τριών μηνών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αργίες που συμπίπτουν με Σαββατοκύριακο τηρούνται επίσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η μετατιθεμένη αργία είναι η επόμενη Δευτέρα σε εθνικό επίπεδο. Οι κανόνες είναι παρόμοιοι στην Ιρλανδία .

Η Ισπανία έχει μέγιστο αριθμό 14 επίσημα αναγνωρισμένων αργιών. Εάν μία από αυτές τις εθνικές αργίες πέσει Κυριακή, οι ισπανικές περιφέρειες ή δήμοι μπορούν να ορίσουν μια εναλλακτική ημέρα. Οι αργίες που είναι Σάββατο δεν μετακινούνται.

Στην Πολωνία, ισχύει το αντίστροφο. Εκεί, οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια μετ' αποδοχών εάν η αργία συμπίπτει με Σάββατο. Οι αργίες τις Κυριακές δεν αποζημιώνονται.

Η Ιταλία έχει 13 δημόσιες αργίες, δέκα εκ των οποίων είναι θρησκευτικές και τρεις επίσημες αργίες. Υπάρχουν επίσης τοπικές αργίες. Εάν μια επίσημη αργία πέσει σε Σαββατοκύριακο, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν άδεια μετ' αποδοχών. Οι αργίες του Σαββατοκύριακου δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.

Η Αυστρία έχει συνολικά 13 αργίες σε εθνικό επίπεδο. Οι Ελβετοί πολίτες έχουν μόνο τέσσερις ημέρες άδειας από αργία ετησίως. Οι υπόλοιπες αργίες διαφέρουν σημαντικά από καντόνι σε καντόνι.

Η Ολλανδία έχει έντεκα αργίες. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να πάρουν αυτές τις ημέρες άδεια. Αυτό ρυθμίζεται μόνο σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις εργασίας. Η Γαλλία έχει 12 εθνικές αργίες. Γενικά, δεν συνηθίζεται στη Γαλλία να αναπληρώνονται οι χαμένες αργίες.

