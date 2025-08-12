Η Γαλλία καταργεί αργίες εργαζομένων - Οργή συνδικάτων : «Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων»

Τα συνδικάτα προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις τον Σεπτέμβριο ενάντια στην πρόθεση της γαλλικής κυβέρνησης να καταργήσει δύο αργίες των εργαζομένων 

Η Γαλλία καταργεί αργίες εργαζομένων - Οργή συνδικάτων : «Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων»
Σε έγγραφο καθοδήγησης που απευθύνεται στους κοινωνικούς εταίρους, η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο κατάργησης του καθεστώτος αργίας της Δευτέρας του Πάσχα και της 8ης Μαΐου, κατά την οποία τιμάται η Ημέρα της Νίκης των Συμμάχων το 1945, προσθέτοντας ωστόσο ότι η επιλογή των δύο ημερών θα μπορούσε ακόμη να «συζητηθεί».

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι στοχεύει σε απόδοση 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2026 για τον κρατικό προϋπολογισμό με την κατάργηση δύο αργιών, σύμφωνα με το έγγραφο προσανατολισμού που εστάλη στους κοινωνικούς εταίρους.

Σε αυτήν την επιστολή, η γαλλική κυβέρνηση επιθυμεί να «συμπεριλάβει στο σχέδιο νόμου για τα οικονομικά για το 2026 ένα μέτρο για την κατάργηση του καθεστώτος αργίας δύο ημερών, της Δευτέρας του Πάσχα και της 8ης Μαΐου», για τους εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, προσθέτοντας ότι η επιλογή των δύο ημερών μπορεί ακόμη να «συζητηθεί» .

Η κυβέρνηση καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να την ενημερώσουν «έως την 1η Σεπτεμβρίου» εάν επιθυμούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, οι οποίες, εάν χρειαστεί, πρέπει να ολοκληρωθούν «το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου» .

«Οι μηνιαίως αμειβόμενοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δεν θα πληρώνονται περισσότερο για αυτές τις νέες ώρες εργασίας» και «σε αντάλλαγμα, οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα καταβάλλουν μια εισφορά η οποία θα διατεθεί στον κρατικό προϋπολογισμό », ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί με βάση αυτό της ημέρας αλληλεγγύης.

Στις 15 Ιουλίου, ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανέφερε ότι η κατάργηση δύο αργιών θα συμβάλει στη δημοσιονομική προσπάθεια. «Πρόκειται για μια προσπάθεια που απαιτείται από τους εργαζόμενους» η οποία θα πρέπει «να μας επιτρέψει να μειώσουμε το έλλειμμα δραστηριότητας και παραγωγής μας», τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε επιστολή που συνοδεύει το έγγραφο.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του μέτρου, που παρουσιάζεται ως μοχλός για την αύξηση του ετήσιου φόρτου εργασίας, την παραγωγή περισσότερων προϊόντων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Γαλλίας, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Αυτό θα περιλαμβάνει τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες μπορούν να έχουν ευελιξία στην οργάνωση αυτών των δύο επιπλέον εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα, για τους εργαζομένους που εργάζονται ήδη τη Δευτέρα του Πάσχα και τις 8 Μαΐου.

Το έγγραφο εξετάζει «πιθανές ιδιαιτερότητες που πρέπει να προβλεφθούν για την Αλσατία, τον Μοζέλα και τον Άγιο Πέτρο και Μικελόν» όπου δεν ισχύει ο νόμος του 1905 για τον χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους.

«Η επιλογή των καθορισμένων αργιών μπορεί επίσης να συζητηθεί» υπό την προϋπόθεση ότι «διατηρείται η αποτελεσματικότητα του μέτρου », σύμφωνα με το κείμενο.

Τα συνδικάτα έτοιμα για κινητοποιήσεις

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 9 Αυγούστου, τα κύρια συνδικάτα (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC και CFTC) εξέφρασαν την οργή τους για τα δύο αυτά έγγραφα που έστειλε η εκτελεστική εξουσία, τα οποία συνέκριναν με «μια νέα ολοκληρωτική επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων».

«Τα ευρήματα και οι προτάσεις της κυβέρνησης που περιέχονται στα έγγραφα που εστάλησαν δείχνουν μια σαφή επιθυμία να αντιστραφούν 70 χρόνια αγώνων και κοινωνικών κατακτήσεων, με πολλές αναλήθειες », έγραψαν.

Τα συνδικάτα ανέφεραν επίσης ότι «θα συναντηθούν την 1η Σεπτεμβρίου για να εξετάσουν από κοινού τρόπους αντίδρασης για την αντιμετώπιση αυτής της νέας επίθεσης κατά της κοινωνίας και του κόσμου της εργασίας » .

