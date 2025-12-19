AEK για ΕΠΟ: «Τα συγχαρητήρια θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»»

Η «Ένωση» με επική ανατροπή επί της Κραϊόβα εξασφάλισε την τρίτη θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συγχαρητήρια ανακοίνωση, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να κάνει λόγο για «υποκριτικά, τυπικά κλισέ - συγχαρητήρια». Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν οι «κιτρινόμαυροι»: «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»...»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Σχετικά με την χθεσινή «συγχαρητήρια» ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει:

Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ - συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας... Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»...»

Η συγχαρητήρια ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.

Η ΕΠΟ συγχαίρει θερμά την AEK για την αποψινή νίκη και την μέχρι σήμερα πορεία της στο UEFA Conference League, η οποία την οδήγησε σε πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η επιτυχία της ΑΕΚ δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά λειτουργεί προς το συνολικό όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των ομάδων μας και αναδεικνύοντας τη δυνατότητά τους να διακριθούν στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Ομοσπονδία εύχεται στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στη συνέχεια του UEFA Conference League».

Διαβάστε επίσης