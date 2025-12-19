Η ΑΕΚ έχανε 1-2 από την Κραϊόβα έως το 90+8’, αλλά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πέτυχε μια επική ανατροπή (3-2) και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στα αποδυτήρια, όπου γιόρτασε μαζί με τους ποδοσφαιριστές τη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία. Οι στιγμές που διαδραματίστηκαν δύσκολα περιγράφονται με λόγια, με τους ποδοσφαιριστές να αποθεώνουν τον διοικητικό ηγέτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, φωνάζοντας «Ωωωω, Super Mario».

Ο Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανακοίνωσε πριμ το οποίο ξεκίνησε από τις 300.000 ευρώ κι έφτασε τις 500.000 ευρώ. Το έπραξε, όντας πάνω σε ένα τραπέζι, για να πέσει στη συνέχεια στην αγκαλιά του Αρόλντ Μουκουντί!

«Σήμερα είχαμε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό, αξίζαμε να κερδίσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά η μπάλα είναι μπάλα μερικές φορές πάει στον στόχο αλλά μερικές άλλες πάει ένα εκατοστό έξω. Και οι μπάλες είναι μπάλες (σ.σ εννοούσε τα γεννητικά όργανα). Σήμερα είναι η μέρα του σασπένς, 300 χιλιάδες...400 χιλιάδες...500 χιλιάδες!!», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Καθοριστικό ρόλο στην… αύξηση του πριμ έπαιξε κι η επική ατάκα του μεγάλου πρωταγωνιστή του αγώνα, Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος ακούγεται να λέει «Καλές οι 300.000 ευρώ πρόεδρε, αλλά έρχονται Χριστούγεννα πρόεδρε».

