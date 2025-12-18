Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

Τις εξωσυζυγικές περιπέτειές του κατά τη διάρκεια ενός κατά τ' άλλα ευτυχισμένου, όπως τον περιγράφει γάμο, μοιράζεται ένας άνδρας, με το ψευδώνυμο Πίτερ - για ευνόητους λόγους, αλλά και πώς όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να ξεφύγει από το ραντάρ της συζύγου του.

Ο Πίτερ, τραπεζικός στο επάγγελμα έχει σχέση τα τελευταία χρόνια με την ιδιαιτέρα γραμματέα του, Αμάντα, 20 χρόνια νεότερή του, αλλά δεν είναι η πρώτη.

Οι απιστίες του, όπως εξομολογείται στην Daily Mail ξεκίνησαν μόλις 18 μήνες μετά τον γάμο του με την Έλεν, με συνολικό απολογισμό τουλάχιστον 20 παράνομες σχέσεις. Αν και δηλώνει αμετανόητος, είναι πιστός στην ιδέα του γάμου. Στις ερωμένες του έχει ξεκαθαρίσει ότι το διαζύγιο είναι εκτός των πλάνων του.

Περιγράφει με αρκετό χιούμορ, τις απιστίες του κατά τη διάρκεια των ετών, πώς μοιράζει τις χριστουγεννιάτικες και καλοκαιρινές διακοπές, τα γεύματα και τα δείπνα ή τις αποδράσεις.

«Μια χρονιά, μια πρώην προσωπική βοηθός έκανε το λάθος να επισημάνει τα δώρα με αυτοκόλλητα σημειώματα που έγραφαν «σύζυγος» και «ερωμένη», για να ξέρω ποιο ήταν για ποια. Χωρίς να μου το πει. Γαμώτο! Το έκανε επίτηδες; Αναρωτιέμαι. Ευτυχώς που εντόπισα τις ετικέτες πριν βάλω το δώρο της γυναίκας μου κάτω από το δέντρο».

Η επαγγελματική του ιδιότητα, όπως παραδέχεται, είναι αρκετή κάλυψη για τη διατήρηση μίας ερωμένης, ενώ βοηθάει και η εμφάνισή του.

«Είμαι 52 ετών, έχω κοιλιά, φαλακρό κεφάλι, απαίσιο γούστο σε κάλτσες και μου αρέσει να χορεύω σαν μπαμπάς στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του γραφείου. Κοιτάζοντας με, δεν θα φανταζόσασταν ποτέ ότι κάποια τόσο όμορφη όσο η Αμάντα, θα ενδιαφερόταν για μένα».

«Με συναντήσεις πελατών και εταιρικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, εμείς οι επιχειρηματίες μπορούμε να ξεγλιστρήσουμε εύκολα με τις ερωμένες μας. Αλλά σκεφτείτε μας λίγο τα Χριστούγεννα, γιατί τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα.

Από το να κρύβουμε τα δώρα που αγοράζουμε μέχρι το να ξεγλιστράμε για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, χωρίς να ξεχνάμε τις κατευναστικές τηλεφωνικές κλήσεις την ίδια την μεγάλη ημέρα, υπάρχουν τόσα πολλά περιθώρια για λάθη. Αλλά αφού επέζησα δέκα Χριστούγεννα ως άπιστος σύζυγος, μου αρέσει να πιστεύω ότι είμαι κάτι σαν ειδικός» ομολογεί.

Πώς όμως δεν έχει γίνει αντιληπτός μέχρι τώρα από την επί χρόνια σύζυγό του;

Υποστηρίζει ότι έχει το χάρισμα της ομιλίας και είναι γλυκομίλητος στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και της συζύγου του. Κι όταν -έπειτα από μερικά ποτά- η επίσημη αγαπημένη αρχίζει να εξομολογείται τις υποψίες της, τότε εκείνος την καθησυχάζει με μία φράση 10 λέξεων: «Γιατί να σε απατήσω, όταν έχω το τέλειο πακέτο στο σπίτι;»

Την φράση του έρχεται ο ίδιος να ανατρέψει λίγο αργότερα διαβεβαιώνοντας πως «οι άντρες απλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιστοί. Όταν μια γυναίκα παντρεύεται έναν πλούσιο άντρα, πρέπει να ξέρει ότι μια ερωμένη είναι αναπόφευκτη».

Ο ίδιος πιστεύει ότι τόσο η σύζυγος, όσο και η ερωμένη είναι ευτυχισμένες, καθώς είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος και στις δυο, με πανάκριβα δώρα, εκπληρώνοντας όλες τις επιθυμίες τους.

Όσον αφορά στα «λειτουργικά» έξοδα, αυτά προέρχονται από ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο η σύζυγος εξυπακούεται ότι δεν έχει πρόσβαση.

Αλλά το στοιχείο του ρίσκου, όπως λέει, παραμένει εκεί, αποκαλύπτοντας πως μία χρονιά σε ένα ταξίδι με μια ερωμένη του στο Εδιμβούργο, συνάντησε μία κολλητή της συζύγου του και το γεγονός ήταν άβολο. Τη γλίτωσε με το ζόρι, δικαιολογώντας το ως «επαγγελματικό ταξίδι».

Σε άλλη περίπτωση ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα της Έλεν παραλίγο να φέρει αποκαλύψεις, ενώ εκείνος βρισκόταν για σαββατοκύριακο με την Αμάντα. Απέδωσε στη διάσειση της συζύγου τη σύγχυση για πώς βρέθηκε τόσο γρήγορα κοντά της και δικαιολογήθηκε λέγοντας πως έχασε την πτήση.



Η σύζυγος και η ερωμένη έχουν συναντηθεί, ενώ για τις κόρες του ζευγαριού η Αμάντα, όπως λέει ο Πίτερ, είναι κάτι σαν μεγάλη αδελφή και κανείς δεν υποψιάζεται τίποτα.

Καταλήγοντας ο Πίτερ χαρακτηρίζει - παρά τα όσα παραδέχεται - το διαζύγιο σαν... αδιανόητο. «Δεν θα αφήσω την Έλεν, δεν θα στερηθώ όλα όσα έχουμε δημιουργήσει, δεν θα υποβαθμιστώ σε μια μικρή γκαρσονιέρα, δεν θα παραδώσω το μισό της σύνταξής μου και δεν θα αποξενώσω τις κόρες μου στη διαδικασία».

Όσο για τις επιθυμίες της ερωμένης, είναι ξεκάθαρος: «Και σίγουρα δεν θα γίνω ξανά πατέρας (δεν μπορώ, ούτως ή άλλως, έχω κάνει στείρωση). Η Αμάντα ξέρει την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θέλει παιδί. Αποφεύγω τέτοιου είδους συζητήσεις.

Φυσικά, εκτιμώ το γεγονός ότι θα σταθεροποιηθεί σε μια σωστή σχέση με έναν άλλο άντρα όταν θελήσει να κάνει οικογένεια. Όταν συμβεί αυτό, θα είμαι πραγματικά λυπημένος. Είναι μια φανταστική γυναίκα».

