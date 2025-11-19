Ποια επαγγέλματα απατούν πιο συχνά: Έμπειρος ντετέκτιβ δίνει απάντηση

Η απιστία μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε σχέση, όμως ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με πολυετή εμπειρία λέει ότι κάποια επαγγέλματα εμφανίζονται ξανά και ξανά στις υποθέσεις του. Μερικά είναι αναμενόμενα. Άλλα, όχι και τόσο. Και όταν μιλάει κάποιος που περνάει τη μισή του ζωή σε πάρκινγκ, ξενοδοχεία και νυχτερινές παρακολουθήσεις… μάλλον κάτι παραπάνω ξέρει.

