Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της στον εραστή της που την «κάρφωσε» στην αστυνομία

Μια καλά σχεδιασμένη εν ψυχρώ εκτέλεση για να βρίσκεται ανενόχλητη στο πλευρό του εραστή της, ο οποίος όμως «δικαίωσε» τον δολοφονημένο σύζυγο

Η Jennifer Gledhill και ο Matthew Johnson ήταν παντρεμένοι σχεδόν 13 χρόνια με τρία ανήλικα παιδιά, όταν το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου του 2024, μία ομολογία απιστίας θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην πολυτελή έπαυλη, στα περίχωρα του Salt Lake City, στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Το ζευγάρι φέρεται να λογομάχησε, αφού προηγουμένως είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε ερωτική επαφή, όταν η γυναίκα ομολόγησε στον σύζυγό της ότι του ήταν άπιστη. Το επεισόδιο έληξε προσωρινά, ο σύζυγος πήγε για ύπνο, αλλά η 42χρονη, είχε καλά οργανωμένο το σχέδιό της. Είχε ήδη απομακρύνει εκείνο το βράδυ τα παιδιά τους, στέλνοντάς τα στους γονείς της. Όπλισε το όπλο των 9 χιλιοστών και εκτέλεσε τον 51χρονο πατέρα των παιδιών της, μέλος της Εθνικής Φρουράς του Στρατού και υπερ-εκπαιδευμένο πρώην πεζοναύτη.

Φέρεται να μετέφερε το πτώμα του και να το έθαψε σε μια απομακρυσμένη περιοχή στα βόρεια της πολιτείας της Γιούτα, σε έναν πιθανότατα ρηχό τάφο που έσκαψε η ίδια.

Ακόμα πιο ανατριχιαστική η συνέχεια, όταν δύο μέρες αργότερα πήγε στο σπίτι του εραστή της, για να του εξομολογηθεί το έγκλημά της, 48 ώρες νωρίτερα.

Η αντίδρασή του ήταν ένα μείγμα δυσπιστίας και τρόμου. Απλώς άκουγε χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Αλλά την επόμενη μέρα, για κάθε περίπτωση, αποφάσισε να καταγράψει τη συνομιλία του μαζί της. Διατήρησαν εκτεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία και ήταν τότε που οι δηλώσεις της Jennifer ήταν ακόμη πιο ενοχλητικές από την ψυχρή ομολογία της.

Το αίμα που μιλάει

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ένας συνεργάτης του Matthew έκανε την πρώτη αναφορά για την εξαφάνισή του. Δεν έγινε τίποτα.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου, η ίδια η Jennifer ήταν αυτή που δήλωσε την απουσία του στην αστυνομία, λέγοντας ότι είδε να τον δει 8 μέρες μετά τον καυγά τους. Υποστήριξε ότι της είχε πει ότι επρόκειτο να φύγει για μια εβδομάδα και ότι δεν έπρεπε να σκεφτεί να τον καλέσει.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, συνέβη κάτι εκπληκτικό. Εμφανίστηκε ένας βασικός πληροφοριοδότης της αστυνομίας: ο άγνωστος εραστής της Jennifer.

Ο άνδρας έφερε μαζί του όλες τις αποδείξεις όπως τις είχε καταγράψει, ηχητικά και στιγμιότυπα οθόνης. Ισχυρίστηκε ότι δεν το ανέφερε αμέσως επειδή δεν είχε πιστέψει πλήρως τις τρελές δηλώσεις της Jennifer. Νόμιζε ότι μπορεί να έλεγε ψέματα. Αλλά είχε αισθανθεί φόβο και, για παν ενδεχόμενο, την είχε καταγράψει.

Οι αρχές ενήργησαν αμέσως και εξέδωσαν αρκετά εντάλματα έρευνας. Μέσα στο υπνοδωμάτιο βρέθηκαν λεκέδες και κηλίδες, αλλά και ίχνη πλύσης με χλωρίνη.

Το DNA ταυτοποίησε ότι επρόκειτο για τον Matthew Johnson.

Η Jennifer ανακρίθηκε από την αστυνομία, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν μεθυσμένη και δεν θυμόταν τίποτα.

Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία πρώτου βαθμού του συζύγου της. Στις 15 Οκτωβρίου 2024, της απαγγέλθηκαν επίσημα για εννέα κατηγορίες.

Η δίκη της ορίστηκε για τον προσεχή Δεκέμβριο.

Η Βασίλισσα των Καρδιών

Η συνομιλία που κατέγραψε ο εραστής της, στις 23 Σεπτεμβρίου, με την Jennifer είναι ανατριχιαστική: «Νομίζω ότι το γεγονός ότι με φοβόσουν είναι το κομμάτι που ραγίζει περισσότερο την καρδιά μου, γιατί είναι σαν... Ουάου, και νόμιζες ότι δεν μπορούσα να σκοτώσω ούτε μύγα. Δεν είναι πλέον άνθρωπος. Δεν ήταν πια άνθρωπος. Δεν ήταν ο Ματ (...)».

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ήταν σε θέση να καυχηθεί και να συγκρίνει τον εαυτό της με την τυραννική Βασίλισσα των Καρδιών από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων: «Πάντα έλεγα ότι ήμουν σαν τη βασίλισσα των καρδιών στις προηγούμενες ζωές μου, γιατί είναι σαν... να κόβουν τα κεφάλια τους!»

Συνελήφθησαν και οι γονείς της

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι γονείς της για παρεμπόδιση δικαιοσύνης, καθώς στο σπίτι τους βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος μέσα σε ένα κουτί τυλιγμένο σε μια παιδική φόρμα, ενώ υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι είχαν βοηθήσει την κόρη τους να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος.

Τα τρία παιδιά του ζεύγους Τζόνσον αφέθηκαν υπεύθυνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η σορός του Matthew Johnson δεν έχει βρεθεί, αν και περισσότεροι από 100 στρατιώτες βοηθούν στην αναζήτησή του, καθώς δεν σκοπεύουν να αφήσουν τον σύντροφό τους να κείτεται σε μια άγνωστη τάφρο. Θέλουν να ανακτήσουν ό,τι έχει απομείνει από αυτόν.

Από την πλευρά του, ο ανώνυμος ή φοβισμένος εραστής δεν είναι γνωστό αν θα καταθέσει στη δίκη.

