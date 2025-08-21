Τα τελευταία μηνύματα της γυναίκας που ξεκλήρισε την οικογένειά της και αυτοκτόνησε: «Θέλω βοήθεια»

Μία φαινομενικά «τέλεια» οικογένεια εξαφανίστηκε σε μία στιγμή, στο Νιου Χάμσαϊρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ πυροβόλησε και σκότωσε τον άνδρα της και δύο από τα παιδιά τους, πριν πάρει και τη δική της ζωή, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η μητέρα είχε πρόσφατα παραδεχτεί ότι χρειαζόταν βοήθεια από ειδικό, λέγοντας ότι ήλπιζε να τη λάβει πριν να «είναι πολύ αργά».

Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο TikTok στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς την επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης, καθώς προετοιμαζόταν για μία ζωή χωρίς τον σύζυγό της, Ράιαν (48 ετών), ο οποίος είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μία επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο.

«Νιώθω πολύ, πολύ μόνη. Νιώθω τόσο άγχος», είπε μόλις πριν από δύο εβδομάδες σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στον ιδιωτικό της λογαριασμό.

Οι σοροί των τεσσάρων μελών της οικογένειας εντοπίστηκαν τη Δευτέρα (18/08) στο σπίτι τους, στο Μάντμπερι, έξω από την πόλη Ντόβερ, κοντά στα σύνορα με το Μέιν.

Το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού –ήταν και το μοναδικό μέλος της οικογένειας που σώθηκε– βρέθηκε σώο και αβλαβές μέσα στο σπίτι και τώρα βρίσκεται υπό την εποπτεία μελών της οικογένειας.

Πριν από τον φόνο και την αυτοκτονία, η Έμιλι είχε μοιραστεί αρκετά βίντεο σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου του εγκεφάλου του Ράιαν, σημειώνοντας ότι ένιωθε «κατάθλιψη» και ότι βρισκόταν σε «αδιέξοδο».

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Νιου Χάμσαϊρ ανέφερε: «Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, φαίνεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025, η κυρία Λονγκ πήρε ένα πιστόλι από το σπίτι και προκάλεσε το θάνατο του Ράιαν Λονγκ και των δύο παιδιών της, Πάρκερ και Ράιαν και αμέσως μετά αυτοκτόνησε», σύμφωνα με την εφημερίδα Foster’s Daily Democrat.

Στο βιογραφικό της στο TikTok, η Έμιλι έγραφε ότι ήταν «σύζυγος καρκινοπαθούς» και πως ο λογαριασμός της αποτελούσε το «προσωπικό μου ημερολόγιο», το οποίο ήταν «φθηνότερο από τη θεραπεία».

