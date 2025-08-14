Φρίκη στη Mελβούρνη: Συγκλονίζει η δολοφονία της 39χρονης Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου της

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως για το βίαιο θάνατο της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου -η οποία ήταν 5 μηνών έγκυος- και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν στο σπίτι τους στο Mount Waverley, στη νοτιοανατολική Μελβούρνη.

Οι ντετέκτιβ της Ομάδας Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας της Βικτώριας, απήγγειλαν κατηγορίες για δύο φόνους στον 34χρονο Ρος Τζαντ, ο οποίος συνελήφθη στο σιδηροδρομικό σταθμό Westall τα ξημερώματα της Τρίτης. Σύμφωνα με τον Τύπο της Αυστραλίας είχε αποκεφαλίσει τον μέλλοντα πατέρα και είχε κρεμάσει το κεφάλι του σε έναν πάσσαλο. Σε εξωτερικό σημείο του κτηρίου είχαν γραφτεί με γκράφιτι λέξεις, όπως «κάρμα», «προδοσία» και «αρκετά πια», με την Αστυνομία να διερευνά αν σχετίζονται με το τραγικό συμβάν, που όλα δείχνουν ότι ήταν «στοχευμένη» επίθεση.

Η 39χρονη Αθηνά Γεωργοπούλου

Η θεία της 39χρονης, Πάτι Διλβερίδη, είπε ότι η ανιψιά της σχεδίαζε τη νέα της ζωή ως μητέρα. Ήταν πέντε μηνών έγκυος και ήταν σε σχέση με τον Γκαν, τον πατέρα του μωρού, για περίπου τρία χρόνια. «Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει ένα μωρό, επειδή ήταν 39 ετών [και] ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει», είπε στη Ηerald Sun.

Είπε ότι όταν μίλησε με την ανιψιά της πριν από μερικές νύχτες.Ήταν «πολύ χαρούμενη» και «ανυπομονούσε πραγματικά να γίνει μητέρα», ενώ δήλωσε πως ήταν η κύρια φροντίστρια της μητέρας της, Πέτι Γεωργοπούλου, η οποία είναι απόλυτα συντετριμμένη από τη δολοφονία της κόρης της.

Η Αθηνά -που εργαζόταν ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών σε διάφορες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλειών τα τελευταία χρόνια- ζούσε με τη μητέρα της περιοδικά τα τελευταία 15 χρόνια μετά τον χωρισμό των γονιών της, βοηθώντας τη μητέρα της με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Η Πέτι είπε ότι «με βοήθησε τόσο πολύ» και περιέγραψε τον Γκαν ως έναν φροντιστικό σύντροφο που αγαπούσε την κόρη της.

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της 39χρονης κοπέλας ήταν γεμάτες με φωτογραφίες της να χαμογελάει μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της. Μια γυναίκα έγραψε: «Είθε να είσαι εν ειρήνη Αθηνά με την οικογένειά σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια την οικογένεια και τους φίλους σου, οι οποίοι θα νιώσουν τον αντίκτυπο της απώλειάς σου». Μια άλλη ανάρτηση έγραφε: «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, δεν έχω λόγια».

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε τον Ρος Τζαντ ξυπόλυτο, ντυμένο στα μαύρα να απομακρύνεται από το σπίτι λίγο μετά το έγκλημα. Ο επιθεωρητής Ντιν Τόμας είπε ότι η κα Γεωργοπούλου και ο κ. Γκαν πιθανότατα γνώριζαν τον άνδρα. Το όπλο δολοφονίας δεν είχε ανακαλυφθεί τη Δευτέρα, αλλά οι ερευνητές δεν πίστευαν ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο.

Ένας γείτονας είπε στην Herald Sun ότι άκουσε έναν θόρυβο γύρω στις 10 μ.μ.

«Ήμουν ξύπνιος λίγο αργά και άκουσα αυτόν τον δυνατό ήχο κρούσης», είπε.

«Κοίταξα το παράθυρο και υπήρχαν περίπου τέσσερα περιπολικά και 30 αστυνομικοί».

Πιθανός καβγάς για τους σκύλους

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών Μέσων, ένας καβγάς για σκύλους μπορεί να προκάλεσε τριβές μεταξύ του Γκαν και του φερόμενου ως δολοφόνου του. Οι γείτονες φέρονται να είχαν παρατηρήσει ένταση μεταξύ του Τζαντ, ο οποίος ήταν γνωστός σε πολλούς ντόπιους και του Γκαν για τον αγαπημένο του Γερμανικό Ποιμενικό που σπάνια έφευγε από το πλευρό του.

Ο ίδιος ο Τζαντ έχει δύο Γερμανικούς Ποιμενικούς και συχνά τον έβλεπαν στην περιοχή με τα σκυλιά, ακόμα και το βράδυ που σκοτώθηκαν ο Γκαν και η Γεωργοπούλου. Σύμφωνα με την Herald Sun, οι δύο άνδρες μπορεί να είχαν εμπλακεί σε έναν καβγά σχετικά με την πώληση και την ιδιοκτησία άλλων σκύλων. Φίλοι του Γκαν δήλωσαν στην Herald Sun: «Αυτό με εξέπληξε όταν άκουσα για (τους θανάτους), επειδή αυτός και ο σκύλος του πήγαιναν παντού μαζί και ο Ντράγκον δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει».

Οι σπαρακτικές τελευταίες στιγμές της μέλλουσας μητέρας

Λίγες ώρες πριν πεθάνει, η Αθηνά Γεωργοπούλου είχε τηλεφωνήσει σε οικογένεια και φίλους για να αποκαλύψει το φύλο του μωρού της. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η 39χρονη είπε στους αγαπημένους της ότι ήταν ενθουσιασμένη που περίμενε κοριτσάκι, αναφέρει η Herald Sun.

Σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα της Πέτι, απέτισε φόρο τιμής στην κόρη της και τη μέλλουσα εγγονή της που επρόκειτο να γεννηθεί σε μόλις τέσσερις μήνες. «Αγαπημένη μου, έφυγες από τη ζωή τόσο άδικα που δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι ήσουν τόσο χαρούμενη τις τελευταίες σου μέρες», έγραψε στα ελληνικά στο Facebook.

Συντετριμμένη η μητέρα της 39χρονης, Πέτι Γεωργοπούλου

«Ονειρευτήκαμε μαζί το εγγόνι μου που θα έφερνε εις πέρας την επιθυμία της καρδιάς σου και ξαφνικά όλα έσβησαν σε μια νύχτα, κόβοντας το νήμα της ζωής σου και της εγγονής μου που θα είχε γεννηθεί σε τέσσερις μήνες. Ακόμα κι αν μας χώρισαν, θα σε αγαπώ για πάντα, καλώς ήρθες κόρη μου στη ζωή των αγγέλων.»

Ο δολοφόνος έφαγε στα McDonalds μετά το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος δολοφόνος δείπνησε σε fast food λίγα λεπτά μετά το έγκλημα. Μάρτυρες λένε ότι είδαν έναν άνδρα «καλυμμένο με αίμα» να παραγγέλνει στα McDonald's περίπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο όπου σκοτώθηκε το ζευγάρι.

Ο άνδρας συνοδευόταν από δύο Γερμανικούς Ποιμενικούς που φορούσαν μαντήλια και «στάθηκε στον πάγκο παραλαβής φαγητού σκουπίζοντας το αίμα στα χέρια του με χαρτομάντιλα», σύμφωνα με έναν πελάτη. Ένας υπάλληλος στα McDonald's είπε ότι ο άνδρας παρήγγειλε μια Coca-Cola χωρίς ζάχαρη και δύο μεσαία cheeseburger χωρίς τουρσί.

Πλάνα από τη σύλληψη του δολοφόνου

Νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας, ένας ντόπιος φέρεται να είδε τον δράστη και δύο μεγάλα σκυλιά να περπατούν στη γειτονιά. «Έχω ξαναδεί αυτόν τον άνδρα εδώ... είναι γνωστός στην περιοχή», είπε στην εφημερίδα The Australian. «Τα σκυλιά περιπλανιόντουσαν ελεύθερα και ανησυχούσα ότι θα έκαναν την ανάγκη τους στο γρασίδι μου... το έχουν ξανακάνει αυτό».

Σοκαρισμένοι οι γείτονες

Δεκάδες σπίτια παρέμειναν αποκλεισμένα στην Adrienne Crescent στο Mount Waverley το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι γείτονες εξέφρασαν το «σοκ» τους για ό,τι είχε συμβεί. Μία γυναίκα που γνώριζε την 39χρονη Αθηνά και τη μητέρα της, είπε ότι ήταν συντετριμμένη όταν διάβασε τα νέα στο Facebook.

«Επέστρεψα και είπα στον άντρα μου ότι κάποια δολοφονία συνέβη εδώ. Τη Δευτέρα, όταν συνέβη, πήγα για ύπνο γύρω στις 12 και δεν άκουσα τίποτα», είπε η Ντίμι στο news.com.au. «Δεν ήξερα καν ότι μένει εκεί. Είμαι κι εγώ Ελληνίδα, οπότε ήμουν τόσο κοντά στη μητέρα της, αλλά είχα να τη δω περίπου 10 μήνες.Θα τηλεφωνήσω στη μαμά της, είμαι σοκαρισμένη. Δεν ξέρω πολλά για το κορίτσι που πέθανε, αλλά την ήξερα από μικρή. Ερχόντουσαν συνέχεια στο σπίτι μου. Ήταν ένα υπέροχο κορίτσι. Ένα πολύ καλό κορίτσι. Είμαι τόσο, τόσο λυπημένη».

Μια άλλη γειτόνισσα, η Μαίρη, είπε ότι κι αυτή δεν είχε δει ποτέ την κα Γεωργοπούλου, παρόλο που έμενε αρκετά σπίτια πιο πάνω. «Όλοι είναι σοκαρισμένοι εδώ. Είναι εκπληκτικό που συνέβη τόσο κοντά. Έχω μιλήσει με άλλους στον δρόμο και είπαν ότι δεν άκουσαν τίποτα».

Η αστυνομία εξακολουθεί να εργάζεται για να διαπιστώσει τη σύνδεση του κατηγορουμένου με τα θύματα. Οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι δεν αναζητούν κανέναν άλλο σε σχέση με τις δολοφονίες και επιβεβαίωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο, αν και όχι πυροβόλο όπλο, στην φερόμενη δολοφονία.

Τα γκράφιτι ήταν ορατά στο σπίτι του ζευγαριού, με ένα μήνυμα που έγραφε «Το κάρμα δεν είναι μενού» και αναφορές στον βιγκανισμό, όπως «το κρέας είναι δολοφονία». Άλλες φράσεις ήταν επίσης ορατές, όπως «προδοσία, απρόβλεπτο, αναπόφευκτο».

«Η αστυνομία γνωρίζει για γκράφιτι στην ιδιοκτησία στο Mount Waverley, όπου εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο ανθρώπων χθες το βράδυ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Οι ντετέκτιβ της Ομάδας Ανθρωποκτονιών θα εργαστούν για να διαπιστώσουν εάν τα γκράφιτι σχετίζονται με την έρευνα για τη δολοφονία».

Μιλώντας από το σημείο το πρωί της Τρίτης, ο ντετέκτιβ επιθεωρητής της ομάδας ανθρωποκτονιών της Μελβούρνης, Ντιν Τόμας, δήλωσε ότι ο άνδρας που κρατείται ήταν γνωστός στο ζευγάρι. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπόπτου μας και της διεύθυνσης», δήλωσε ο επιθεωρητής Τόμας.

«Το άτομο που συλλάβαμε ήταν μαζί με δύο μεγάλα σκυλιά, νομίζω ότι αυτό θα φαινόταν αρκετά προφανές σε άτομα που μπορεί να βρίσκονταν στην περιοχή», πρόσθεσε. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες ή οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή βίντεο να εμφανιστεί.

