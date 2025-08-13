Αθηνά Γεωργοπούλου: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε

Ραγίζει καρδιές η μητέρα της 39χρονης Ελληνοαυστραλής Αθηνάς Γεωργοπούλου που δολοφονήθηκε μαζί με τον σύντροφό της στη Μελβούρνη. Οι λεπτομέρειες της άγριας, διπλής δολοφονίας σοκάρουν ενώ οι Αρχές ελέγχουν τα μυστηριώδη γκράφιτι που βρέθηκαν στο σπίτι τους

Newsbomb

Αθηνά Γεωργοπούλου: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Κάθε χρόνο, η Πέτι Γεωργοπούλου χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τα γενέθλια της... ψυχούλας της, όπως είναι η ελληνική λέξη για την αγαπημένη και μια έκφραση λατρείας που μερικές φορές χρησιμοποιούσε για να απευθυνθεί στην κόρη της» γράφει η εφημερίδα The Age.

georgopoulos.jpg

Η 39χρονη Αθηνά Γεωργοπούλου, έγκυος στον πέμπτο μήνα, δολοφονήθηκε μαζί με τον σύντροφό της Άντριου Γκαν, 50 ετών, στο σπίτι τους στο Μάουντ Γουέιβερλι, στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, λίγο πριν τις 10 μ.μ το βράδυ της Δευτέρας, σε μία επίθεση που σύμφωνα με την αστυνομία ήταν στοχευμένη.

athena.jpg

Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε έναν άστεγο άνδρα, τον 34χρονο Ρος Τζουντ για τη διπλή δολοφονία, της οποίας οι λεπτομέρειες προκαλούν αποτροπιασμό. Ο δράστης είχε αποκεφαλίσει τον άνδρα και είχε κρεμάσει το κεφάλι του σε ένα καρφί. Οι αρχές θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός στο ζευγάρι και ότι ένα από τα θύματα έμενε στο διαμέρισμα.

«Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει μωρό»

Η Αθηνά ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν πέθανε, με τη θεία της Πάτι Διλβερίδη να λέει ότι η ανιψιά της ήταν πανευτυχής που θα γινόταν μητέρα. «Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει ένα μωρό, επειδή ήταν 39 ετών [και] ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει», δήλωσε η κα Διλβερίδη στην Herald Sun.

Είχε μιλήσει με την κα Γεωργοπούλου δύο νύχτες νωρίτερα και είπε ότι φαινόταν «πολύ χαρούμενη». Η κα Γεωργοπούλου ήταν επίσης η κύρια φροντίστρια της μητέρας της, Πέτι, η οποία είχε γνωρίσει πρόσφατα τους γονείς του Γκαν, αφού έμαθε ότι η κόρη της ήταν έγκυος. Η μέλλουσα μητέρα εργαζόταν ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών σε διάφορες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλίσεων.

Τα μηνύματα της μητέρας της όλα αυτά τα χρόνια και οι ευχές γενεθλίων συγκλονίζουν. «Αθηνά Γεωργοπούλου, όμορφη μικρή μου ψυχούλα. Σε κουβαλούσα στην αγκαλιά μου όταν ήσουν τόσο μικρή και δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα μεγάλωσες», έγραψε στο Facebook τον Μάρτιο του περασμένου έτους. «Θα είσαι πάντα το λαμπερό αστέρι στην καρδιά μου. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, μικρή μου αγάπη. Σου εύχομαι χρόνια πολλά και όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, μωρό μου».

Δίπλα στο συγκινητικό μήνυμα υπήρχε μια φωτογραφία της Αθηνάς να χαμογελάει στην κάμερα, περιτριγυρισμένη από τρεις άλλες γυναίκες. Τα μακριά σκούρα μαλλιά της πέφτουν στους ώμους της. Η ίδια χαμογελαστή κόρη έχει απαθανατιστεί και σε άλλες φωτογραφίες που έχει κοινοποιήσει η Πέτι στο διαδίκτυο όλα αυτά τα χρόνια. Μία από αυτές δείχνει την Αθηνά στην ηλιόλουστη παραλία του Πόρτσι, μια άλλη την σύμβουλο ενέργειας να χαμογελάει δίπλα σε άλλους κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού εορτασμού των 60ών γενεθλίων.

Σήμερα το πρωί (13/8), η Πέτι έκανε μία ακομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν για να εκφράσει την οδύνη και την δυσπιστία ότι κάποιος θα μπορούσε να είχε δολοφονήσει την κόρη της.

«Kαρδούλα μου, έφυγες από τη ζωή τόσο άδικα που ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τις τελευταίες μέρες, ήσουν τόσο χαρούμενη. Κάναμε όνειρα μαζί για την εγγονούλα που θα έφερνες στη ζωή μας, αλλά ξαφνικά, όλα έσβησαν σε ένα βράδυ όταν ένας δολοφόνος έκοψε το νήμα της ζωή σου και της εγγονής μου που θα έφερνες στον κόσμο σε τέσσερις μήνες. Δε θα πάψω να σε αγαπώ για πάντα, καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

Τα μυστηριώδη γκράφιτι

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν τα γκράφιτι που ήταν γραμμένα έξω από το ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των φράσεων, «Αρκετά πια», «Προδοσία» και «Κάρμα» - συνδέονται με τη φρίκη στο εσωτερικό. νΤα μηνύματα ήταν γραμμένα με φωτεινό κιτρινοπράσινο και μαύρο χρώμα στον φράχτη και τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού.

graffti.jpg

Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Ντιν Τόμας από την Ομάδα Ανθρωποκτονιών δήλωσε ότι η αστυνομία έλαβε αρκετές κλήσεις σχετικά με το περιστατικό στη διεύθυνση πριν από την ζοφερή ανακάλυψη. «Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 9:20 μ.μ. σε σχέση με έναν έλεγχο πρόνοιας στη διεύθυνση με βάση κάποιες φωνές που ακούστηκαν από το ακίνητο», είπε.

«Έγινε στη συνέχεια μια δεύτερη κλήση που υποδήλωνε ότι ήταν ίσως πιο επείγον από την πρώτη κλήση και η αστυνομία έφτασε λίγα λεπτά αργότερα, και προφανώς βρήκαν τον άνδρα και τη γυναίκα μέσα στο ακίνητο νεκρούς». Ένας γείτονας είπε ότι δεν γνώριζε τους ανθρώπους στο σπίτι και δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο πρόβλημα ή για αστυνομική παρουσία στην μονάδα πριν από χθες το βράδυ. «Είναι μια ήσυχη περιοχή», είπε ο άνδρας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: «Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι καμένες εκτάσεις είναι κάτω από τον μέσο όρο της 20ετιας» έλεγε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας πριν ξεσπάσουν οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ύπνο: Άνδρας πέθανε από ασφυξία όταν τον καταπλάκωσε η υπέρβαρη σύζυγός του

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Ανησυχητική η εικόνα στα Καλάβρυτα - Εκπέμπουν SOS τα ελατοδάση

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Κάηκαν ολοσχερώς πάνω από 550 αυτοκίνητα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο

13:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή τον σεβασμό από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές κινητής Nova σε περιοχές της Ζακύνθου και της Δυτικής Ελλάδας

12:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της σορού της

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουίλιαμ - Χάρι: Βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους πρίγκιπες, 28 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές

12:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Πετάει» για την πρόκριση κόντρα στη Σαχτάρ - Αναχώρησε για Κρακοβία

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πέλλα κοντά στο Μαυροβούνι - Επιχειρεί ελικόπτερο

12:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης «TERRA CERT»

12:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026

12:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάλος στο Ευρωπαϊκό Στίβου Κ20: Ισραηλινός σπρίντερ έκανε την κίνηση αποκεφαλισμού - Δείτε βίντεο

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις φωτιές

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μακριδάκης: «Η ανάπτυξη ήρθε μέχρι την αυλή μου» αναφέρει για τη φωτιά στη Χίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη στα μέτωπα της Αχαΐας, έχουν καεί περιουσίες – Αγωνία για τη Χίο, καλύτερη εικόνα στη Ζάκυνθο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Κάηκαν ολοσχερώς πάνω από 550 αυτοκίνητα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη - Φωτογραφίες

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις φωτιές

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ύπνο: Άνδρας πέθανε από ασφυξία όταν τον καταπλάκωσε η υπέρβαρη σύζυγός του

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση εκκένωσης σε Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για λιτανεία στη Ζάκυνθο: Δεν σβήνει τη φωτιά αλλά έχει νόημα γιατί ενισχύει το ηθικό

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος – Ο «Γολγοθάς» εγκλωβισμένου μαζί με τον γιο του: «Η φωτιά έσβησε κυριολεκτικά στη θάλασσα»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Δύο τραγωδίες στον αέρα: Από την πτήση 123 της Japan Airlines στην πτήση 522 της Helios Airways

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονιστικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ