Αθηνά Γεωργοπούλου: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε

«Κάθε χρόνο, η Πέτι Γεωργοπούλου χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τα γενέθλια της... ψυχούλας της, όπως είναι η ελληνική λέξη για την αγαπημένη και μια έκφραση λατρείας που μερικές φορές χρησιμοποιούσε για να απευθυνθεί στην κόρη της» γράφει η εφημερίδα The Age.

Η 39χρονη Αθηνά Γεωργοπούλου, έγκυος στον πέμπτο μήνα, δολοφονήθηκε μαζί με τον σύντροφό της Άντριου Γκαν, 50 ετών, στο σπίτι τους στο Μάουντ Γουέιβερλι, στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, λίγο πριν τις 10 μ.μ το βράδυ της Δευτέρας, σε μία επίθεση που σύμφωνα με την αστυνομία ήταν στοχευμένη.

Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε έναν άστεγο άνδρα, τον 34χρονο Ρος Τζουντ για τη διπλή δολοφονία, της οποίας οι λεπτομέρειες προκαλούν αποτροπιασμό. Ο δράστης είχε αποκεφαλίσει τον άνδρα και είχε κρεμάσει το κεφάλι του σε ένα καρφί. Οι αρχές θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός στο ζευγάρι και ότι ένα από τα θύματα έμενε στο διαμέρισμα.

«Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει μωρό»

Η Αθηνά ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν πέθανε, με τη θεία της Πάτι Διλβερίδη να λέει ότι η ανιψιά της ήταν πανευτυχής που θα γινόταν μητέρα. «Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει ένα μωρό, επειδή ήταν 39 ετών [και] ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει», δήλωσε η κα Διλβερίδη στην Herald Sun.

Είχε μιλήσει με την κα Γεωργοπούλου δύο νύχτες νωρίτερα και είπε ότι φαινόταν «πολύ χαρούμενη». Η κα Γεωργοπούλου ήταν επίσης η κύρια φροντίστρια της μητέρας της, Πέτι, η οποία είχε γνωρίσει πρόσφατα τους γονείς του Γκαν, αφού έμαθε ότι η κόρη της ήταν έγκυος. Η μέλλουσα μητέρα εργαζόταν ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών σε διάφορες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλίσεων.

Τα μηνύματα της μητέρας της όλα αυτά τα χρόνια και οι ευχές γενεθλίων συγκλονίζουν. «Αθηνά Γεωργοπούλου, όμορφη μικρή μου ψυχούλα. Σε κουβαλούσα στην αγκαλιά μου όταν ήσουν τόσο μικρή και δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα μεγάλωσες», έγραψε στο Facebook τον Μάρτιο του περασμένου έτους. «Θα είσαι πάντα το λαμπερό αστέρι στην καρδιά μου. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, μικρή μου αγάπη. Σου εύχομαι χρόνια πολλά και όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, μωρό μου».

Δίπλα στο συγκινητικό μήνυμα υπήρχε μια φωτογραφία της Αθηνάς να χαμογελάει στην κάμερα, περιτριγυρισμένη από τρεις άλλες γυναίκες. Τα μακριά σκούρα μαλλιά της πέφτουν στους ώμους της. Η ίδια χαμογελαστή κόρη έχει απαθανατιστεί και σε άλλες φωτογραφίες που έχει κοινοποιήσει η Πέτι στο διαδίκτυο όλα αυτά τα χρόνια. Μία από αυτές δείχνει την Αθηνά στην ηλιόλουστη παραλία του Πόρτσι, μια άλλη την σύμβουλο ενέργειας να χαμογελάει δίπλα σε άλλους κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού εορτασμού των 60ών γενεθλίων.

Σήμερα το πρωί (13/8), η Πέτι έκανε μία ακομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν για να εκφράσει την οδύνη και την δυσπιστία ότι κάποιος θα μπορούσε να είχε δολοφονήσει την κόρη της.

«Kαρδούλα μου, έφυγες από τη ζωή τόσο άδικα που ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τις τελευταίες μέρες, ήσουν τόσο χαρούμενη. Κάναμε όνειρα μαζί για την εγγονούλα που θα έφερνες στη ζωή μας, αλλά ξαφνικά, όλα έσβησαν σε ένα βράδυ όταν ένας δολοφόνος έκοψε το νήμα της ζωή σου και της εγγονής μου που θα έφερνες στον κόσμο σε τέσσερις μήνες. Δε θα πάψω να σε αγαπώ για πάντα, καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

Τα μυστηριώδη γκράφιτι

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν τα γκράφιτι που ήταν γραμμένα έξω από το ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των φράσεων, «Αρκετά πια», «Προδοσία» και «Κάρμα» - συνδέονται με τη φρίκη στο εσωτερικό. νΤα μηνύματα ήταν γραμμένα με φωτεινό κιτρινοπράσινο και μαύρο χρώμα στον φράχτη και τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού.

Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Ντιν Τόμας από την Ομάδα Ανθρωποκτονιών δήλωσε ότι η αστυνομία έλαβε αρκετές κλήσεις σχετικά με το περιστατικό στη διεύθυνση πριν από την ζοφερή ανακάλυψη. «Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 9:20 μ.μ. σε σχέση με έναν έλεγχο πρόνοιας στη διεύθυνση με βάση κάποιες φωνές που ακούστηκαν από το ακίνητο», είπε.

«Έγινε στη συνέχεια μια δεύτερη κλήση που υποδήλωνε ότι ήταν ίσως πιο επείγον από την πρώτη κλήση και η αστυνομία έφτασε λίγα λεπτά αργότερα, και προφανώς βρήκαν τον άνδρα και τη γυναίκα μέσα στο ακίνητο νεκρούς». Ένας γείτονας είπε ότι δεν γνώριζε τους ανθρώπους στο σπίτι και δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο πρόβλημα ή για αστυνομική παρουσία στην μονάδα πριν από χθες το βράδυ. «Είναι μια ήσυχη περιοχή», είπε ο άνδρας.