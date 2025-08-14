Μελβούρνη: Δολοφόνησαν έγκυο Ελληνοαυστραλή και αποκεφάλισαν τον σύντροφό της

Μια σοκαριστική δολοφονία σημειώθηκε στη Μελβούρνη που στοίχισε τη ζωή μιας νεαρής Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου της μέσα στο σπίτι τους για την οποία κρατείται ένας άστεγος και οι Αρχές διερευνούν τώρα τα κίνητρα του. Μάλιστα η 39χρονη γυναίκα ήταν έγκυος στον 5ο μήνα.

«Η αστυνομία κλήθηκε στις 21.30 για να κάνει έναν έλεγχο σε αυτή τη διεύθυνση επειδή ακούστηκαν φωνές», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η 39χρονη Ελληνοαυστραλή βρέθηκε νεκρή και δίπλα της αποκεφαλισμένος ο 50χρονος σύντροφος της, Άντριου.

Τέσσερις ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε τον 34χρονο άστεγο Ρος Τζαντ στον σιδηροδρομικό σταθμό Γουέσταλ, περίπου 7 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τους δύο φόνους και κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι την δίκη.

«Καλή αντάμωση κορούλα μου στο φως των αγγέλων»

Η μητέρα της Αθηνάς, την αποχαιρέτησε με μια σπαρακτική ανάρτηση: «Καρδούλα μου έφυγες τόσο άδικα από τη ζωή που δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω. Τις τελευταίες μέρες ήσουν τόσο χαρούμενη. Κάναμε όνειρα μαζί για την εγγονούλα που θα έφερνες στη ζωούλα σου και ξαφνικά όλα έσβησαν ένα βράδυ. Και αν μας χώρισαν … θα σ’ αγαπώ για πάντα. Καλή αντάμωση κορούλα μου στο φως των αγγέλων».

Pregnant Woman Fatally Attacked, Partner Found Decapitated with His Head on a Stick https://t.co/8HBjL8CYfm

— People (@people) August 12, 2025



«Τον είδα να σκουπίζει αίματα με χαρτοπετσέτες»

«Μάρτυρες είδαν τον Τζαντ και τα δυο σκυλιά του σε ένα κατάστημα MacDonald’s να παραγγέλνει cheeseburger και πατάτες. Μια μάρτυρας έκανε αυτή την ανάρτηση: Αγόραζα φαγητό από τα MacDonald’s όταν ένας παράξενος, ξυπόλητος άντρας, γεμάτος αίματα, μπήκε μέσα. Στάθηκε στο ταμείο και σκούπισε τα χέρια του από τα αίματα με χαρτοπετσέτες.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το κίνητρο και αν ο δράστης γνώριζε τα θύματα.

Εξετάζουν και απειλητικά γκράφιτι έξω από το σπίτι, με φράσεις όπως: «ως εδώ», «προδοσία» και «κάρμα», που είχαν γραφτεί με κίτρινη, πράσινη και μαύρη μπογιά σε φράχτες και τοίχους, χωρίς όμως να ξέρουν σίγουρα αν σχετίζονται με το έγκλημα.