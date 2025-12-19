Σέρρες: Χτύπησαν 55χρονη και της έκλεψαν τσάντες με ψώνια - Δύο συλλήψεις, η μία ανήλικη

Χειροπέδες σε δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 17 χρόνων πέρασαν αστυνομικοί για επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος 55χρονης στην αγορά της Ηράκλειας Σερρών.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/12). Η 55χρονη περπατούσε στην αγορά όταν οι δύο δράστιδες της επιτέθηκαν και αφού τη χτύπησαν στο πρόσωπο και στον αυχένα της άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και τις σακούλες με τα ψώνια, διέφυγαν.

Αστυνομικοί του τμήματος Ηράκλειας κατάφεραν την επόμενη ημέρα του συμβάντος να εντοπίσουν και να συλλάβουν τις δύο γυναίκες για το αδίκημα της ληστείας. Σημειώνεται ότι στην κατοχή της 17χρονης βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του θύματος και του αποδόθηκε.

Οι συλληφθείσες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

