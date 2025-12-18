Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα αφήσω κανέναν να χαλάσει τη ζαχαρένια μου στην εγκυμοσύνη»

Στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει το τελευταίο διάστημα λόγω της εγκυμοσύνης της αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση αλλά και δυσαρέσκειά της για τη μάστιγα των υβριστικών σχολίων στα social media.

Αφορμή αποτέλεσε μια ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον γιό του Πάρη, τονίζοντας πως σαν εκπομπή δεν επιθυμεί πλέον να προβάλλουν τέτοια θέματα με κακεντρεχή σχόλια.

«Δε θέλω να το δούμε αυτό. Δεν θέλω να βλέπουμε τα σχόλια από κάτω. Ειλικρινά υπάρχει πολύς κόσμος – έχω πάθει σοκ – χθες μου το στείλανε, μια φωτογραφία μου, που είμαι κάπου με τον Παναγιώτη σε κάτι παπαρατσικές φωτογραφίες. Το τι σχόλια γράφουν κάτω από την ανάρτηση, ή ψεύτικα προφίλ ή γυναίκες, πόσο χάλια είμαι από την εγκυμοσύνη, πόσο άσχημη είμαι από την εγκυμοσύνη. Και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν να σχολιάζει ο κόσμος κάτι τέτοιο;» ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Τα ίδια μπορεί να γράφουν και για οποιονδήποτε. Για ποιο λόγο να μπεις στη διαδικασία να ασχοληθείς; Και δεν βλέπεις κάτω από αναρτήσεις τίποτα καλό για κανέναν. Είναι σημαντικό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Εννοώ ότι όλο αυτό με τα σχόλια από κάτω και θέλω να σταματήσουμε σαν εκπομπή να τα δείχνουμε, σχόλια που βρίζουν από κάτω όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο; Όλα τα προφίλ από κάτω σχεδόν είναι ψεύτικα ή κακεντρεχή.

Δεν θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια στην ομορφότερη περίοδο της ζωής μου, που αντικειμενικά δεν είσαι η τοπ καλλονή στην εγκυμοσύνη σου» κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

