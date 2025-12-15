Κατερίνα Καινούργιου: «Αρχίζει και δεν κουμπώνει το κουμπί, μεγαλώνει η κοιλιά»

H Κατερίνα Καινούργιου, βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και δεν κρύβει την ανυπομονησία της για τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία εκφράζεται ουκ ολίγες φορές για την ομορφότερη περίοδο της ζωής της, το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε στα κιλά της μέσα από τη Super Κατερίνα.

«Αρχίζει και δεν κουμπώνει το κουμπί, όπως καταλαβαίνετε. Έφαγα την Κυριακή. Δεν έχει σημασία το κουμπί. Μεγαλώνει η κοιλιά παιδιά! Υπάρχει κι ένα μωρό μέσα. Όσο περνούν οι μήνες, με το φαϊ φουσκώνεις με τη μία. Παρόλο που θες να φας τα πάντα, λες στοπ τώρα» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

